Dogecoin-Kurs-Prognose: Jackson-Hole-Rally nur temporär?

Dogecoin ist heute wieder aufgrund der Aussagen der Notenbanker beim Jackson-Hole-Event in die Höhe geschossen. Was diese dort von sich gegeben haben und in nächster Zeit für DOGE zu erwarten ist, behandeln wir in der folgenden Dogecoin-Kurs-Prognose.

Jackson Hole wird von Investoren bullisch aufgefasst

Vom 21. bis um 23. August wird in Wyoming das Jackson-Hole-Symposium abgehalten, bei dem sich einige Fed-Mitglieder äußern. Dies war etwa Collins, die auf die Gefahr einer Stagflation und eines schwachen Arbeitsmarktes verwies. Zudem könnten die Zölle den Konsum belasten, wobei sie bei Arbeitsmarktrisiken offen für eine Senkung im September wäre.

Zwar sei es nicht mit den 70er-Jahren vergleichbar, würde sich jedoch nicht gut anfühlen. Zudem fügte sie hinzu, dass sie nicht ausschließt, dass die Zölle größere und nachhaltigere Auswirkungen auf die Inflation haben. Außerdem sieht sie Risiken für den Arbeitsmarkt. Ebenso wächst somit die Zinslast der USA auf ein hohes Niveau.

https://twitter.com/KobeissiLetter/status/1958892987225944573

Außerdem sprach heute der Notenbankvorsitzende Jerome Powell. Er erwartet, dass die neuen Zölle der USA die Preise in einigen Kategorien wie Durable Goods weiter nach oben bringen werden. Jedoch geht er im Basisszenario davon aus, dass die Effekte der Zölle nur temporär sind. Somit signalisierte er vorsichtig mögliche datengesteuerte Zinssenkungen.

Der Arbeitsmarkt würde sich laut Powell nun hingegen schneller als gedacht verlangsamen. Allerdings würde die Break-Even-Rate aufgrund der Migration besser als zuvor ausfallen, was den Effekt etwas kompensiert. Jedoch rechne man auch noch mit weiteren Entlassungen, während er das langsamere Wirtschaftswachstum hervorhob.

Dogecoin explodiert durch Jackson Hole

Bereits die Äußerungen von Collins wurden etwas bullisch aufgefasst. Dann konnte Dogecoin durch Powell einen deutlichen Anstieg von fast 9 % verzeichnen, wobei ein Bounce an dem wichtigen Fibonacci-Level von 0,21351 USD erfolgte. Somit ist DOGE bis an das obere Ende der jüngsten vertikalen Unterstützungslinie gestiegen.

Aber auch die Marktkapitalisierung des Krypto-Marktes hat sich wieder bis an das vorherige Hoch aus dem Juli bewegt, welches zuvor noch das letzte Allzeithoch darstellte und dann im August noch einmal übertroffen wurde. Sollte die 3,94 Bio. und sogar 4,00 Bio. USD erreicht werden, ist dies ebenfalls ein bullisches Bestätigungssignal. Der S&P 500 hat außerdem ein neues Allzeithoch verzeichnet, was zusätzliche Unterstützung bietet.

Dogecoin-Chart | Quelle: Tradingview

Für eine Fortsetzung der Rally muss nun 0,246 USD überwunden werden. Aber auch danach fehlt noch die Überschreitung der Marken von 0,256 und 0,286 USD, bevor eine nachhaltige Rally einsetzt. Je nach Entwicklung der weiteren Wirtschaftsdaten ist tendenziell erstmal nur mit einem Anstieg bis auf rund 0,252 USD zu rechnen. Schließlich ist auch Sentiment mit einem Crypto Fear & Greed Index von 50 noch in der neutralen Zone.

Sollten die Inflationsdaten deutlich höher ausfallen und der Arbeitsmarkt solider sein, wäre es bärisch. Sofern die Zölle jedoch nur temporäre Effekte auf die Inflation haben und diese nur moderat sind oder der Arbeitsmarkt schwächelt, ist es hingegen eher bullisch für DOGE.

Bis Oktober sind temporäre Verluste möglich, worauf dann eine bullischere Phase einsetzen sollte. Die heute noch stattfindende Rede von Donald Trump kann ebenfalls bullisch sein.

Maxi Doge ist der Dogecoin für die besonderen Gewinne

Kein anderer Memecoin verkörpert den Geist des Memecoin-Sektors und seiner Degens besser als es bei Maxi Doge der Fall ist. Denn es handelt sich um einen Shiba Inu mit Alphagenen und einem YOLO-Kampfgeist, der mit seinen 1.000x-Supplements den Extrapump für den Masseaufbau erreicht und sich mit Coachings von morgen bis abends versorgt, wobei er mit nur 3 Stunden Schlaf pro Tag auskommt und auf Risikomanagement verzichtet.

Entsprechend ist es ein Memecoin, der erstmalig Futures mit einem Hebel von 1.000x über die Börsen bereitstellen und somit Memetoken-Geschichte schreiben soll. Ein solch hoher Hebel ist eine Seltenheit und ermöglicht einen extrem hohen Pump, da sich die Einsätze vertausendfachen, womit Bewertungen jenseits von 1 Bio. USD denkbar sind.

Dafür wurde auch die Kriegskasse für die MAXI-Armee eingerichtet, welche mit 25 % der Gesamtversorgung ausgestattet wurde. Diese sollen die Mission des Projektes unterstützen, zum wertvollsten Memecoin zu werden. Dementsprechend werden die Trader für ihren Einsatz von Blut, Schweiß und Tränen ehrenhaft belohnt.

Selten bietet sich ein so vielversprechender Memecoin im Presale zum Kauf, der erst 1,42 Mio. USD eingenommen hat, was angesichts der potenziellen Bewertungen wie ein No-Brainer erscheint. Für die nächsten 55 Stunden steht der MAXI-Coin noch für einen Preis in Höhe von 0,0002535 USD zum Kauf zur Verfügung.

