Ein Signal, auf das die Börsen gewartet haben! US-Notenbankchef Jerome Powell hat auf dem prestigeträchtigen Notenbanktreffen in Jackson Hole die Tür für eine baldige Zinssenkung weit aufgestoßen und damit für spürbaren Auftrieb an den Märkten gesorgt. Während an der Wall Street der Dow Jones auf ein neues Rekordhoch kletterte, zeigte sich der DAX am Freitag ebenfalls von seiner freundlichen Seite und sicherte sich ein knappes Wochenplus.Der deutsche Leitindex überwand am Nachmittag seine Lethargie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
