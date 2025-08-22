BERLIN, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Green Success 1.0 (GS1.0), ein Infrastrukturunternehmen der nächsten Generation in der Cannabisindustrie, gab heute eine strategische Partnerschaft mit dem legendären boxer Mike Tyson und dem US-amerikanischen Unternehmen Tyson 2.0 bekannt. Diese Zusammenarbeit wird eine globale Infrastruktur schaffen, um die konforme, markenorientierte Expansion des Cannabismarktes zu unterstützen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Verbindung traditioneller Kultur mit fortschrittlicher Automatisierung, digitaler Integration und Markteinführung im großen Maßstab.

Green Success 1.0 bildet das Rückgrat für internationale Cannabis-Geschäfte und ermöglicht den nahtlosen und konformen Transport von Blüten, Klonen und Markenprodukten über Online- und traditionelle Märkte. In weniger als einem Jahr hat das Unternehmen die Wirksamkeit seines Geschäftsmodells unter Beweis gestellt: Unter der Marke Tyson 2.0 wurden über zwei Tonnen Cannabis über medizinische Kanäle exportiert. Dies belegt die Schnelligkeit, Präzision und Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.

Nach seiner Einführung in drei neuen Ländern im Jahr 2025 ist Green Success 1.0 nun auch in Deutschland, Großbritannien, Australien und der Tschechischen Republik verfügbar. Die Plattform verfolgt eine Mehrsegmentstrategie, die von Premium- bis hin zu Value-Segmenten reicht. Sie verfügt über ein wachsendes Portfolio marktführender Marken, darunter Tyson 2.0.

"Green Success ist diszipliniert. Sie kennen die Märkte, sie verstehen die Menschen und sie agieren wie Champions", sagte Mike Tyson, Gründer von Tyson 2.0. "Europa ist bereit - und wir auch."

Yuval Soiref, CEO und Gründer von Green Success 1.0, hob die Rolle des Unternehmens als visionäre Plattform hervor und betonte, dass es sich nicht um eine Marke handele. "Wir haben nicht nur eine Marke aufgebaut, sondern auch den Weg bereitet", sagte Soiref. "GS 1.0 ist auf den Einsatz in allen Unternehmensbereichen ausgelegt: vom Online-Handel und Großhandel über das Marketing bis hin zum Eintritt in neue Märkte. Unsere Mission ist es, die weltweit größte A-Z-Plattform für Cannabis-Marken zu schaffen - ein System, mit dem sich Marken schnell, konform und präzise grenzüberschreitend skalieren können. Mit Tyson 2.0 und unseren anderen Marken, die inzwischen in mehreren Märkten vertreten sind, haben wir erst den Anfang der Expansion gemacht."

Mike Tyson und Tyson 2.0 haben ihre Partnerschaft mit Green Success erweitert, um das internationale Wachstum der Marke voranzutreiben. Tyson fügte hinzu: "Genau deshalb expandieren wir gemeinsam mit ihnen." Yuval und sein Team bauen eine echte globale Plattform auf - nicht nur für uns, sondern auch für die Kultur, die Patienten und den richtigen Umgang mit Cannabis.

Mit Blick auf die Zukunft wird sich die Partnerschaft darauf konzentrieren, Tyson 2.0 auf neue Freizeit- und Medizinmärkte auszuweiten, neue Produktlinien wie Lebensmittel, Extrakte und Klone auf den Markt zu bringen sowie das Segment der Selbstanbauer durch HANF365 zu vergrößern.

Über TYSON 2.0:

Tyson 2.0 ist eine Marke, die vom legendären boxer Mike Tyson ins Leben gerufen wurde. Das Unternehmen ist 2021 in den Cannabismarkt eingestiegen und hat sich zur Aufgabe gemacht, in jedem Markt, in den es eintritt, Produkte höchster Qualität anzubieten. Während TYSON 2.0 weiterhin den globalen Cannabismarkt erobert, ist das Unternehmen auch in zahlreiche andere Konsumgüterkategorien expandiert. Diese erstrecken sich über die USA und 16 weitere Länder. Bei all ihren Unternehmungen verfolgt die Marke die legendäre Einstellung von Mike Tyson, der Größte aller Zeiten zu sein. Unabhängig davon, ob es sich um Cannabis handelt oder nicht, ist TYSON 2.0 bestrebt, die gewünschten Produkte zu liefern und gleichzeitig unvergleichliche Erlebnisse zu schaffen.

Über Green Success 1.0:

Green Success 1.0 ist eine vielschichtige, globale Infrastrukturplattform für die Cannabisindustrie. Sie wurde entwickelt, um die Expansion von Marken in regulierte Märkte weltweit zu beschleunigen. GS 1.0 ist in den Bereichen Anbaupartnerschaften, konformer Vertrieb, Telemedizin, E-Commerce und Performance-Marketing tätig. Das Unternehmen entwickelt die fortschrittlichste Komplettlösung der Branche: eine Kombination aus Online-Innovation, Effizienz im Großhandel und kultureller Präzision. Damit dominiert GS 1.0 jede Ebene der Cannabis-Wertschöpfungskette. Weitere Informationen finden Sie unter www.greensuccess.io.

