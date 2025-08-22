© Foto: Seth Wenig - APNach 5 Verlusttagen in Folge atmet die Wall Street kurz vor dem Wochenende auf. Jerome Powell bringt bei seiner heiß erwarteten Rede in Jackson Hole eine Zinssenkung ins Spiel.Anleger haben am Freitag erleichtet auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell reagiert. S&P 500, Dow Jones und Nasdaq 100 legten am frühen Abend zwischen 1,5 und 2 Prozent zu. Dahinter steckt die Hoffnung, dass die US-Notenbank schon im September die Zinsen senken könnte. Darauf deuten Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell hin, der auf der traditionsreichen Notenbankkonferenz in Jackson Hole vor einer möglichen Abkühlung des Arbeitsmarkts warnte. Während steigende Preise durch US-Zölle die Inflation weiter anheizen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE