Freitag, 22.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Übernahme-Kracher: Diese Übernahme eröffnet völlig neue Wachstumschancen im Krypto-Sektor
Dow Jones News
22.08.2025 19:15 Uhr
MÄRKTE USA/Powell entfesselt Bullen an der Wall Street - Dow auf Rekordhoch

DJ MÄRKTE USA/Powell entfesselt Bullen an der Wall Street - Dow auf Rekordhoch

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Mit einem Kursfeuerwerk reagieren die US-Börsen am Freitag auf ein Zinssenkungssignal von US-Notenbankchef Jerome Powell. Am Aktienmarkt steigen die Kurse stark, am Anleihemarkt gehen die Renditen in die Knie und der Dollar saust nach unten.

Powell legte in seinen Ausführungen den Schwerpunkt auf mögliche Schwächen am Arbeitsmarkt. Er betonte, dass die Geldpolitik von Daten geleitet werde, und sprach von Gegenwind für die Beschäftigung und zugleich verankerte Inflationserwartungen. "Obwohl es vor der September-Sitzung noch einen weiteren Arbeitsmarktbericht gibt, ist es klar, dass die Fed genug Daten in der Hand hat, um eine Zinssenkung im September zu rechtfertigen", kommentierte Marktexperte David Laut von Abound Financial. Am Zinsterminmarkt wird nun wieder mit fast 90 Prozent eine Zinssenkung im September eingepreist. Unmittelbar vor dem Powell-Auftritt waren es 70 Prozent gewesen.

Zur Mittagszeit in New York liegt der Dow-Jones-Index 2,1 Prozent höher bei 45.718 Punkten und damit auf einem Rekordhoch. Der S&P-500 steigt um 1,5 Prozent, die Nasdaq-Indizes legen um bis zu 1,6 Prozent zu. Am Anleihemarkt fallen die Renditen, im Zehnjahresbereich um 7 Basispunkte auf 4,26 Prozent. Der Dollar steht mit der Aussicht auf sinkende US-Zinsen stark unter Druck. Der Euro geht mit 1,1721 Dollar auf einem Einmonatshoch um. Gold verteuert sich um 33 auf 3.372 Dollar je Feinunze. Die sinkenden US-Zinsen machen das Edelmetall, das selbst keine Zinsen abwirft, als Anlage attraktiver. Außerdem wird Gold durch den schwachen Dollar für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum billiger.

Bei den Ölpreisen tut sich wenig. Sie werden Händlern zufolge tendenziell gestützt von den nachlassenden Hoffnungen auf einen Waffenstillstand in der Ukraine.

Am Aktienmarkt gehören trotz der kaum bewegten Ölpreise Aktien aus dem als zyklisch geltenden Ölsektor zu den größten Gewinnern. Ihr Subindex legt um 3 Prozent zu. Für Bankaktien geht es um 2,3 Prozent nach oben, für die zinsempfindlichen Immobilientitel um 2,0 Prozent. Einzeltitel wie Builders FirstSource, Trex und Mohawk Industries verteuern sich um bis zu 8,7 Prozent.

Daneben sorgen Quartalszahlen und Ausblicke für Bewegung. Mit Enttäuschung wird der Ausblick von Intuit aufgenommen; die Aktie fällt um 4,2 Prozent. Der Anbieter von Software für Steuererklärungen stellt zwar ein Umsatzwachstum um 14 bis 15 Prozent im laufenden Quartal in Aussicht, doch hatten Analysten mehr erwartet.

Auch der Ausblick von Workday kommt nicht gut an. Die Aktie des Anbieters von Software für das Personalwesen fällt um 3,6 Prozent. Dagegen hat Zoom Video Communications seine Ziele erhöht, was mit einem Kursplus von 10,2 Prozent honoriert wird.

Die Discount-Kaufhauskette Ross Stores hat höhere Umsätze ausgewiesen, für die Aktie geht es um 1,1 Prozent aufwärts.

Nvidia liegen nach Anfangsverlusten inzwischen 1,8 Prozent fester. Der Chiphersteller hat einige seiner Zulieferer gebeten, die Herstellung von Komponenten für Prozessoren einzustellen, die für den chinesischen Markt bestimmt waren. CEO Jensen Huang begründete dies mit der Anpassung des Lieferkettenmanagements an die Marktlage. 

INDEX      zuletzt    +/- %   absolut  +/- % YTD 
DJIA      45.717,56    +2,1%   932,06    +5,3% 
S&P-500     6.463,49    +1,5%    93,32    +8,3% 
NASDAQ Comp  21.441,98    +1,6%   341,67    +9,3% 
NASDAQ 100   23.461,28    +1,4%   318,70   +10,1% 
 
 
DEVISEN     zuletzt    +/- %    0:00  Do, 18:15  % YTD 
EUR/USD      1,1721    +1,0%   1,1610   1,1602 +12,1% 
EUR/JPY      171,99    -0,1%   172,24   172,15  +5,7% 
EUR/CHF      0,9393    +0,1%   0,9385   0,9383  -0,0% 
EUR/GBP      0,8661    +0,1%   0,8656   0,8654  +4,6% 
USD/JPY      146,74    -1,1%   148,37   148,38  -5,7% 
GBP/USD      1,3534    +0,9%   1,3412   1,3408  +7,2% 
USD/CNY      7,1237    -0,1%   7,1334   7,1329  -1,1% 
USD/CNH      7,1714    -0,2%   7,1829   7,1854  -2,1% 
AUS/USD      0,6487    +1,0%   0,6420   0,6416  +3,7% 
Bitcoin/USD  116.355,30    +3,3% 112.603,30 112.822,10 +18,9% 
 
ROHÖL      zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex     63,64    63,52    +0,2%    0,12 -11,1% 
Brent/ICE     67,70    67,67    +0,0%    0,03  -9,7% 
 
 
METALLE     zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold      3.372,13   3.339,75    +1,0%    32,38 +27,2% 
Silber       38,97    38,18    +2,1%    0,79 +32,2% 
Platin     1.164,53   1.169,41    -0,4%    -4,88 +33,5% 
Kupfer       4,46     4,44    +0,4%    0,02  +8,6% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2025 12:42 ET (16:42 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
