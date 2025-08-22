© Foto: Dall-ERocket Lab peilt den 70. Electron-Start an. Der Meilenstein fällt in eine Phase politischer Unterstützung - und Anleger setzen auf neuen Kursschub.Rocket Lab steht am Sonnabend vor einem Meilenstein. Das Raumfahrtunternehmen will seine Electron-Trägerrakete zum insgesamt 70. Mal starten. Die Mission trägt den Namen "Live, Laugh, Launch" und soll vom Startplatz Launch Complex 1 in Neuseeland fünf Satelliten eines kommerziellen Kunden in den Erdorbit bringen. Das erste Startfenster öffnet um 18 Uhr 30 Eastern Time (0 Uhr 30 MESZ am Sonntag). Rocket Lab erklärte, die Mission belege die Stärke des Unternehmens, kleinen Satellitenkunden schnellen und flexiblen Zugang ins All zu verschaffen. Neue …Den vollständigen Artikel lesen ...
