Tacton, ein weltweit führendes Unternehmen für Software zur Produktkonfiguration, Preisermittlung und Angebotserstellung (Configure, Price, Quote CPQ) sowie führende SaaS-Plattform zur Vereinfachung von Vertriebs- und Konfigurationsprozessen für Hersteller komplexer Produkte, gab heute bekannt, dass Klaus Andersen, derzeit Betriebsleiter, mit Wirkung zum 21. August 2025 zum Geschäftsführer ernannt wurde. Er ist Nachfolger von Bo Gyldenvang, der nach einer entscheidenden und erfolgreichen Phase der Transformation und des Wachstums von seinem Amt zurücktritt. Bo wird dem Vorstand und dem Führungsteam des Unternehmens weiterhin als Berater zur Seite stehen.

Tacton CEO Klaus Andersen

Klaus bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in Führungspositionen mit und verfügt über eine herausragende Erfolgsbilanz in den Bereichen Führung sowie Wertschöpfung. Vor seinem Eintritt bei Tacton war Klaus als Geschäftsführer verschiedener schnell wachsender globaler Technologieunternehmen tätig, leitete erfolgreich mehrere Unternehmensverkäufe und erzielte starke Renditen für die Anteilseigner. Seine Führungsstärke zeichnet sich durch strategische Klarheit, Kundenorientierung, Spitzenleistung im operativen Geschäft und den Aufbau leistungsstarker Unternehmenskulturen aus.

Klaus pflegt eine langjährige Beziehung zu Tacton er war über zwei Jahre Vorsitzender des Verwaltungsrats bei Tacton und verfügt dadurch über ein eingehendes Verständnis von Tacons Mission, Vision, Kundschaft und Technologie, was ihn in eine besonders gute Position versetzt, um Tacton künftig erfolgreich zu führen.

Seit seinem Eintritt bei Tacton hat Klaus bedeutende Fortschritte in den Bereichen Produktinnovation, Kundenbindung und Investitionen beaufsichtigt, um das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Er hat eng mit Bo und dem Führungsteam zusammengearbeitet, um Tactons Beziehungen zu global führenden Herstellern zu vertiefen, die internen Abläufe zu optimieren sowie das Unternehmen für langfristigen Erfolg zu positionieren.

"Ich fühle mich sehr geehrt, zu einem so spannenden Zeitpunkt die Rolle des Geschäftsführers bei Tacton zu übernehmen", so Klaus Andersen. "Wir befinden uns in einer einzigartigen Position, um die nächste Generation der Transformation in der Fertigungsindustrie mit unserer innovativen CPQ-Plattform, unserer eingehenden Branchenexpertise sowie unserem großartigen Team anzuführen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Kunden, Beschäftigten und Stakeholdern das nächste Kapitel von Wachstum und Wirkung zu schreiben."

Bo Gyldenvang fügte hinzu: "Es war ein Privileg, Tacton in den vergangenen fünf Jahren zu leiten und an der Seite so talentierter und engagierter Menschen zu arbeiten. Auch wenn der Abschied mit gemischten Gefühlen verbunden ist, bin ich begeistert und äußerst zuversichtlich, dass Klaus das Ruder übernimmt und das Unternehmen in der nächsten Phase des globalen Wachstums voranbringt. Seine Vision, Erfahrung und Tatkraft machen ihn zum idealen Geschäftsführer für die Zukunft von Tacton."

Die Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Tacton auf starkem Wachstumskurs ist, gefolgt von anhaltendem Kundenzuwachs, Produktinnovationen, strategischen Partnerschaften und der dreimal in Folge erfolgten Auszeichnung als Leader im Gartner Magic Quadrant 2025 für Produktkonfigurations-, Preisermittlungs- und Angebotserstellungsanwendungen.

Informationen zu Tacton

Tacton ist ein führendes SaaS-Unternehmen, welches die Interaktion von Käufern mit CPQ-Systemen für Hersteller komplexer Produkte neu definiert. Durch die Vereinfachung der Käuferreise versetzt Tacton Hersteller in die Lage, ihre Markteinführungsstrategien zu beschleunigen, den Umsatz zu steigern sowie die Markenbindung zu stärken. Seit 1998 vertrauen Marktführer aus aller Welt wie ABB, Daimler, MAN, Scania, Siemens, Xylem und Yaskawa auf Tacton, das weiterhin Innovationen in der Fertigungsindustrie vorantreibt. Das Unternehmen unterhält Co-Hauptsitze in Chicago und Stockholm sowie regionale Büros in Karlsruhe, Warschau und Tokio. Weitere Informationen finden Sie auf www.tacton.com.

