Krypto-ETFs: Milliardenflüsse, verschobene Entscheidungen und ein regulatorisches Tauziehen

Kaum ein anderes Anlagevehikel hat in den vergangenen Monaten so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen - sowohl in den Medien als auch bei Anlegern - wie die börsengehandelten Fonds rund um Kryptowährungen. Vor allem Bitcoin und Ethereum sorgten für Schlagzeilen - nicht nur, weil sie mittlerweile zu den liquidesten ETFs auf dem US-Markt zählen, sondern auch, weil die Kapitalzuflüsse in atemberaubendem Tempo neue Rekorde markieren. Trotz aller Milliarden, die in die Spot ETF geflossen sind, ist die Zulassung weiterer Krypto-ETFs ins Stocken geraten. Die SEC, also die zuständige Aufsichtsbehörde, nutzt aktuell jede Frist bis zum Äußersten aus - und das aus gutem Grund.

Milliarden in Ethereum-ETF

Seit der Genehmigung der ersten Spot-ETFs auf Ethereum hat sich eine regelrechte Sogwirkung entfaltet. Innerhalb weniger Monate wurden über sechs Millionen Ether in diese Vehikel eingelagert, was einem Gegenwert von fast 27 Milliarden Dollar entspricht. Damit befinden sich rund fünf Prozent des gesamten Umlaufs nun in ETF-Strukturen. Das ist nicht nur ein starkes Signal für institutionelles Interesse, sondern auch ein Beweis für die steigende Akzeptanz der ETF in der "Mainstream-Finanzwelt".

Allein in einer einzigen Woche flossen fast drei Milliarden Dollar netto in Ethereum-ETFs. Solche Größenordnungen waren selbst für erfahrene Marktbeobachter überraschend und zeigen, dass Anleger nach klaren, regulierten Vehikeln suchen, um sich Krypto-Exposure ins Portfolio zu holen.

Aufschub statt Durchbruch

Während die bestehenden Produkte boomen, herrscht bei neuen Anträgen allerdings Stillstand. Die US-Finanzaufsicht hat zuletzt gleich mehrere Entscheidungen verschoben - darunter Anträge auf Solana- und XRP-ETFs sowie Kombinationsfonds, die Bitcoin und Ethereum gemeinsam abbilden sollen. Die Behörde setzte neue Stichtage im Oktober fest und schöpft damit die maximal möglichen Fristen aus.

Für Insider ist dieses Vorgehen keine Überraschung. Es entspricht einer jahrelang etablierten Praxis: Anträge werden bis zum letzten erlaubten Tag geprüft, um Zeit für Konsultationen und rechtliche Abwägungen zu gewinnen. Frühzeitige Entscheidungen gelten als Ausnahme und würden eher dann erfolgen, wenn keinerlei Zweifel bestünden.

Krypto Spot ETF: Zwischen Euphorie und Abwarten

Auf dem Markt sorgt diese Zögerlichkeit dennoch für eine eigentümliche Stimmung. Einerseits zeigen die Milliarden-Zuflüsse in Ethereum-Produkte, dass die Nachfrage nach regulierten Fonds enorm ist. Andererseits verstärkt jeder Aufschub das Gefühl, dass neue Vehikel wie Solana- oder XRP-ETFs noch immer in einer rechtlichen Grauzone schweben.

Die Skepsis ist dabei nicht nur technischer Natur. Es geht um Fragen wie Marktmanipulation, Liquidität und die Integrität der zugrunde liegenden Netzwerke. Dass gerade Altcoins genauer geprüft werden, überrascht daher wenig.

Neue Spielregeln in Vorbereitung

Hinter den Kulissen arbeitet die Behörde längst an klareren Strukturen. Vor kurzem wurden Leitlinien vorgestellt, die als erster Schritt zu einem einheitlichen Regelwerk für Krypto-ETFs gelten. Ziel ist es, Transparenzstandards zu schaffen, die den Vergleich zu klassischen Aktien- oder Rohstofffonds nicht scheuen müssen.

Bemerkenswert ist, dass damit auch eine Verkürzung der Prüfprozesse in Aussicht gestellt wird. Künftig könnten Zulassungsverfahren statt der bisherigen 240 Tage nur noch rund 75 Tage dauern - vorausgesetzt, die Produkte erfüllen einheitliche Mindestanforderungen. Für den Markt wäre das ein Paradigmenwechsel, denn bislang mussten Emittenten monatelang bangen, ob ihre Fonds überhaupt durchkommen.

Eine Task Force soll Klarheit bringen

Parallel dazu wurde eine spezielle Arbeitsgruppe eingerichtet, die den Dialog mit Marktakteuren intensivieren soll. Ihr Ziel: frühzeitige Rückmeldungen zu potenziellen Schwachstellen und damit ein effizienteres Genehmigungsverfahren. Vor allem die Branche selbst erhofft sich davon einen besseren Austausch und weniger Überraschungen bei der Entscheidungsfindung.

Warten auf den Uptober

Der Oktober könnte dementsprechend der heißeste Monat für Kryptowährungen werden und seinem Ruf als "Uptober" alle Ehre machen. Mitte des Monats steht die Entscheidung über die Solana-ETFs an, kurz darauf folgt der XRP-Fonds. Diese Termine gelten als Gradmesser dafür, wie weit die Behörde bereit ist, den Markt für Altcoins zu öffnen. Sollte es hier zu Genehmigungen kommen, wäre das nicht weniger als ein Dammbruch für die gesamte Branche.

Denn während Bitcoin und Ethereum längst sich längst etabliert haben, würden Zulassungen für Solana oder XRP den Beweis liefern, dass auch andere Netzwerke als reif für institutionelle Produkte angesehen werden. Mit Blick auf die Handelsvolumina dieser Coins hätte das erheblichen Einfluss auf die Marktstruktur.

Lotta questions. Replying here:



The SEC *typically* takes the full time to respond to a 19b-4 filing. Almost all of these filings have final due dates in October. Early decisions would the action that's out of the norm. No matter how "Crypto-friendly" this SEC is



There's no… - James Seyffart (@JSeyff) May 20, 2025

