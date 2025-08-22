Nach einer kurzen Verschnaufpause startet die DroneShield-Aktie erneut durch. Eine strategische Partnerschaft in der Ukraine und ein Rekordauftrag aus Europa sorgen für frischen Rückenwind.Strategische Allianzen bringen Dynamik DroneShield verzeichnet aktuell eine markante Aufwärtsbewegung. Angetrieben wird die Entwicklung durch eine anhaltende Kooperation mit ukrainischen Streitkräften sowie die Ausweitung der Geschäftstätigkeit in Europa. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de