Powell öffnet Tür für Zinssenkung im September

Fed-Chef Jerome Powell hat die Tür für eine Zinssenkung durch die Zentralbank bei ihrer Sitzung im September geöffnet. Er erklärte, dass die Aussicht auf eine stärkere Abschwächung des Arbeitsmarktes die Befürchtungen mindern könnte, dass die durch Zölle verursachten Kostensteigerungen die Inflation anheizen würden. Das ganze Jahr über haben Powell und seine Kollegen die Zinsen stabil gehalten und dabei auf einen soliden Arbeitsmarkt und die Unsicherheit über die Inflationsaussichten angesichts der starken Zollerhöhungen verwiesen. In seiner Rede auf einer Konferenz in Jackson Hole deutete Powell jedoch an, dass sich die Aussichten in eine Richtung verändern, die eine Wiederaufnahme der Zinssenkungen rechtfertigen könnte.

Fed ändert Strategie bei Inflationsziel

ie US-Notenbank Fed will künftig auch nach Phasen mit niedriger Inflation keine bewusste Überschreitung des Inflationsziels von 2 Prozent mehr zulassen. Sie stellte damit eine überarbeitete Version ihrer langfristigen Strategie vor. "Wie sich herausstellte, hat sich die Idee einer absichtlichen, moderaten Inflationsüberschreitung als irrelevant erwiesen", sagte Fed-Chef Jerome Powell in einer Rede in Jackson Hole. "Die Inflation, die einige Monate nach der Ankündigung unserer Änderungen an der Konsenserklärung für 2020 eintrat, war weder beabsichtigt noch moderat."

China verschärft Kontrollen für Seltene Erden

China, der weltweit größte Lieferant von Seltenen Erden, hat neue Vorschriften veröffentlicht, um die Produktion und den Handel mit Seltenen Erden strenger zu überwachen und die Versorgung mit den kritischen Mineralien noch stärker zu kontrollieren. Die Vorschriften, die auf der Website des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie veröffentlicht wurden, sehen Produktionskontrollen für Abbau und Verhüttung von Seltenen Erden vor und verpflichten die Unternehmen, die Produktströme genau zu überwachen und zu melden.

Kanadas Premier: Haben den besten Handelsdeal mit den USA

Kanada hat nach Ansicht von Premierminister Mark Carney den besten Handelsdeal mit den USA. "Er ist anders als vorher, aber immer noch besser als bei jedem anderen Land", sagte er. Gleichzeitig kündigte Carney an, dass das Land die Gegenzölle auf die meisten US-Waren ab dem 1. September abschaffen wird. Der Zoll für US-Importe liegt derzeit bei 25 Prozent. Die Zölle auf Stahl und Aluminium bleiben erhalten.

+++ Konjunkturdaten +++

Mexiko BIP 2Q unverändert (PROGNOSE: +0,1%) gg Vorjahr

Mexiko BIP 2Q saisonbereinigt +0,6% gg Vorquartal

Kanada Juni Einzelhandelsumsatz +1,5% gg Mai

Kanada Juni Einzelhandelsumsatz ex Kfz +1,9% gg Mai

