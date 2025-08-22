Die Finanzwelt schaut gespannt nach Jackson Hole. Bei wO TV rät Deutsche-Bank-Stratege Ulrich Stephan rät Anlegern zu Vorsicht, sieht Chancen bei Tech- und KI-Werten.Wenn Fed-Chef Jerome Powell seine Rede hält, hängen die Märkte an jedem Wort. US-Präsident Donald Trump könnte zudem schon bald Powells Nachfolger bestimmen - mit Kandidaten, die auf Zinssenkungen drängen. Doch selbst wenn neue Köpfe in das Notenbank-Gremium einziehen, bleibt die Mehrheitsfrage offen, betont Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank. Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte sei realistisch, 50 Basispunkte dagegen würden die Glaubwürdigkeit der Fed belasten. Während die Inflation bei Konsumenten …Den vollständigen Artikel lesen ...
