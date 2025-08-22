DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 23. bis Montag, 25. August (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 23. August 2025 *** 18:25 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei geldpolitischem Symposium in Jackson Hole S O N N T A G, 24. August 2025 M O N T A G, 25. August 2025 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juni *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: 88,3 zuvor: 88,6 Lagebeurteilung PROGNOSE: 86,0 zuvor: 86,5 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 90,2 zuvor: 90,7 *** 16:00 US/Neubauverkäufe Juli PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,6% gg Vm ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

