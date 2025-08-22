Huobi-Token steigt 181 %, aber kosteneffiziente Multichain-Wallet BEST erzielt 15 Mio. USD

Die führende nicht verwahrende E-Geldbörse Best Wallet (BEST) hat mit ihrem ICO mittlerweile mehr als 15 Mio. USD eingenommen, während der HT-Kurs des Börsen-Coins von Huobi um 181 % auf 0,87 USD gestiegen ist. Allerdings profitieren die Nutzer der Best Wallet von mitunter den niedrigsten Gebühren des Web3, was den BEST-Coin noch vielversprechender macht.

Mittlerweile konnte die digitale Geldbörse mit 15 Mio. USD einen großen Meilenstein mit ihrem Fundraising erreichen. Zudem spiegelt es das wachsende Vertrauen, die Nützlichkeit und die Akzeptanz wider.

Derzeit wird der BEST-Coin noch für einen Preis in Höhe von 0,025515 USD angeboten. Dieser wird jedoch nur noch für die nächsten 27 Stunden verfügbar sein und wird sich alle zwei Tage erhöhen, sodass sich ein früher einstieg stärker bezahlt machen kann.

Erst kürzlich wurde die Best Wallet von WalletConnect zertifiziert, womit die erstklassige Technologie und die innovativen Funktionen gewürdigt werden sowie sie zu einer der besten digitalen Geldbörsen des Web3 wird.

Dabei stellt sie vor allem die Multichain-Fähigkeit, die Bitcoin-Swaps und die viel diskutierte Funktion "Upcoming Tokens" ihre Konkurrenz in den Schatten.

https://x.com/BestWalletHQ/status/1957473469269946517

Ein Grund für den Anstieg des HT-Coins ist, dass die Rechtslage für die Stablecoins in immer mehr Jurisdiktionen vorbereitet wird, wobei die in Hongkong ansässige Kryptobörse von der Einführung der Yuan-Stablecoins in China besonders profitieren könnte.

Mittlerweile wurde Huobi in HTX umfirmiert und hat mit dem Prämienprogramm für das 12. Anniversary Carnival, welches schon mehr als 82.000 USDT vergeben hat, seinen Geburtstag gefeiert. Noch wichtiger könnte für die Börse hingegen das Stablecoin-Prämienprogramm sein, das bis zu 20 % pro Jahr zahlt.

Selbstverwahrung wie mit Best Wallet ist sicherer als CEX s wie HTX Global

Ein großer Nachteil von zentralen Kryptobörsen wie HTX Global ist, dass sie von Sicherheitsrisiken belastet werden, welche das Vermögen der Anleger gefährden. Zudem sind sie ein bevorzugtes Ziel der Hacker, da sie somit mehr auf einmal erbeuten können.

Jedoch konnte HTX Global nun durch ihr 100%iges Entschädigungsprogramm für sichere Ein- und Auszahlungen ebenfalls die Rally des eigenen HAT-Coins beflügeln. Somit können sich also alle HTX-Nutzer freuen.

Sofern Sie hingegen in den Genuss der Vorteile der Selbstverwahrung kommen wollen, sollten Sie die Best Wallet bevorzugen. Denn bei dieser müssen Sie sich deutlich weniger Sorgen bezüglich Hackerangriffe machen. Schließlich behalten Sie die volle Kontrolle über die Token.

https://x.com/HuobiGlobal/status/1958463783397216419

Nicht vergessen werden sollte, dass die Stablecoins für das On- und Off-Ramping des Kryptohandels genutzt werden. Allerdings verdienen dabei die zentralen Kryptobörsen wie HTX Global im Vergleich zu selbstverwahrenden Geldbörsen wie der Best Wallet hohe Gebühren.

Weiter noch können Sie als Inhaber der BEST-Coins die Kosten sogar noch einmal verringern, ähnlich wie mit den Token der CEXs wie HT. Jedoch fällt der Preisnachlass dabei deutlich höher aus. Weitere Details dazu erfolgen bei dem Token-Generierungs-Event (TGE).

Mithilfe von wichtigen Kooperationen wie mit Wall Street Pepe (WEPE) konnte die Best Wallet außerdem ein solides Wachstum verzeichnen. Daher verfügt der BEST-Coin auch über ein Fundament, mit dem er seine Konkurrenten übertreffen kann.

https://x.com/BestWalletHQ/status/1957802633516781751

Allerdings konkurriert die Best Wallet nicht nur mit anderen CEXs um die Einlagen. Darüber hinaus kann der BEST-Coin mit seinem umfangreichen Wertangebot auch noch andere Wallet-Token übertreffen.

Der TWT-Coin von Trust Wallet hat im Vergleich zu seinem Listungspreis laut den Angaben von CMC ein Plus in Höhe von 11.765 % erzielt. Bei dem von Telcoin waren es hingegen über die vergangenen 12 Monate 252 %, während der AWC-Token von der Atomic Wallet um 193 % gestiegen ist.

Best Wallet bietet nun onchain BTC-Swaps und Gamifizierungsbelohnungen

In einem beeindruckenden Tempo schreitet die Entwicklung der Best Wallet voran. So wurden erst vor wenigen Wochen die Unterstützung der Solana-Blockchain und die Implementierung von BTC-Swaps bekannt gegeben.

Somit sind die Nutzer inzwischen dazu in der Lage, Solana-Wallets zu erstellen sowie SOL und andere Solana-basierte Kryptowährungen zu senden, empfangen, kaufen und tauschen. Angesichts der Bedeutung der Chain für das Web3, handelt es sich dabei um einen großen Schritt.

Denn Solana ist eine der am meisten genutzten Blockchains und kommt auf die höchste Anzahl von Transaktionen pro Sekunde. Somit ist sie auch in Bereichen wie DeFi, Memecoins, Stablecoin und Tokenisierung zum größten Konkurrenten von Ethereum geworden.

Zuvor konnten die Anwender der Best Wallet nicht mit dem Solana-Ökosystem interagieren und von dessen Vorteilen profitieren. Somit wurde die Attraktivität der App für einen großen Anteil der Kryptocommunity verringert.

Durch die Implementierung von Solana konnte hingegen die Multichain-Fähigkeit weiter ausgebaut werden. Zudem erhalten die Nutzer die Möglichkeit, über die integrierten On-Ramp-Anbieter Solana und andere SPL-Coins des Ökosystems direkt zu kaufen und über unterstützte DEXs zu tauschen.

Außerdem hat die Best Wallet kürzlich BTC-Swaps eingeführt, welche sicher über die Blockchain abgewickelt werden können. Vorher war dies über die Anwendung auf diese Weise nicht möglich.

Stattdessen unterstützte die Best Wallet zuvor lediglich Swaps mit Kryptowährungen, die mit der EVM (Ethereum Virtual Machine) kompatibel sind. Somit wurde Bitcoin auch von den Tauschgeschäften ausgeschlossen, was ein großes Manko darstellte.

Derweilen sind die Nutzer der Best Wallet jedoch dazu in der Lage, direkt in der App und über die Blockchains andere Vermögenswerte zu tauschen. Möglich wurde dies mithilfe der Integration der innovativen Router-Technologie von Rubic.

All dies hat dazu beigetragen, dass die Best Wallet einen guten Ruf aufgrund ihrer Nutzerfreundlichkeit erlangt hat. Durch die Einführung der Gamifizierungs-Elemente dürfte die Nutzeraktivität in der nächsten Zeit sogar noch einmal zunehmen, wobei diese über ein Punktesystem für Aufgaben wie tägliche Logins Punkte verdienen.

Die Fortschritte lassen sich von den Nutzern verfolgen und werden entsprechend entlohnt. Aufgezeichnet werden diese serverseitig und in Echtzeit aktualisiert, was die Nutzung der Best Wallet zu einem freudigen und dynamischen Erlebnis macht.

Upcoming Tokens zeigt exklusive kuratierte Presales wie von BEST

Die Anzahl der Nutzer vergrößert sich mit der Implementierung jeder neuen Funktion weiter. Eine dieser Innovationen sind die "Upcoming Tokens", welches eine exklusive Liste mit kuratierten Kryptowährungen ist, die Investoren vor den Listungen der Börsen kaufen können.

Durch den BEST-Coin sollen die niedrigsten Gebühren des Web3 und exklusive Funktionen freigeschaltet werden. Zudem lässt sich der eigene Coin staken, um dynamisch angepasste Zinsen in Höhe von 89 % pro Jahr erhalten.

Sie haben auch die Möglichkeit, den BEST-Token direkt über die eigene Anwendung zu kaufen. Akzeptiert werden dabei die Kryptowährungen ETH und USDT sowie mit Bankkarte ebenso Fiatwährungen.

Lassen Sie sich keine Ankündigungen der Best Wallet entgehen, indem Sie dem Projekt auf X, Telegram und Discord folgen. Herunterladen können Sie die App über die Google Play Store und den Apple App Store.

