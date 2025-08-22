Beim Tech-Giganten Apple laufen die Vorbereitungen für die nächste iPhone-Generation auf Hochtouren. Doch während die Erwartungen wie üblich hoch sind, ziehen am Horizont erste Wolken auf. Ausgerechnet ein interner Konkurrenzkampf innerhalb der neuen Produktpalette könnte die Absatzzahlen für ein zentrales Modell empfindlich belasten.Im Herbst steht die Vorstellung der iPhone-17-Reihe an, und Apple plant offenbar eine strategische Neuausrichtung seines Portfolios. Statt der bisherigen Plus-Variante ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär