Artnet AG präsentiert Halbjahreszahlen 2025: Stabilisierung in einem herausfordernden Marktumfeld



22.08.2025 / 22:00 CET/CEST

Artnet AG präsentiert Halbjahreszahlen 2025: Stabilisierung in einem herausfordernden Marktumfeld Berlin, 22. August 2025 - Artnet AG, die führende digitale Plattform für Daten, Marktplatz und Medien im globalen Kunstmarkt, hat heute ihren Halbjahresbericht 2025 veröffentlicht. Trotz eines anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Umfelds konnte das Unternehmen seine Position als unverzichtbare Infrastruktur für Sammler, Galerien und Institutionen behaupten und wichtige strategische Fortschritte erzielen. Im ersten Halbjahr 2025 erzielte Artnet einen Umsatz von 9,84 Mio. EUR, was einem Rückgang von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich auf -1,3 Mio. EUR nach -0,73 Mio. EUR im Vorjahr. Positiv entwickelte sich der operative Cashflow, der deutlich auf 1,30 Mio. EUR anstieg (H1 2024: 0,21 Mio. EUR). Zum Stichtag 30. Juni 2025 verfügte das Unternehmen über eine Liquidität von 0,07 USD je Aktie. Segmententwicklung Das Marktplatzgeschäft erwies sich trotz des schwachen Marktumfelds als stabilisierender Faktor. Der Umsatz lag bei 3,90 Mio. EUR, lediglich 2,8 Prozent unter Vorjahr. Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft mit Private Sales, das um 78 Prozent zulegte. Unter den erfolgreich versteigerten Werken ragten Sam Francis (400.000 USD), Cindy Sherman (250.000 USD) und Keith Haring (212.000 USD) hervor. Das Datensegment verzeichnete einen Umsatz von 2,92 Mio. EUR, rund zehn Prozent weniger als im Vorjahr. Hintergrund waren technische Probleme bei wiederkehrenden Zahlungssystemen, die mittlerweile behoben sind. Das Mediensegment spürte die schwache Konsumstimmung am deutlichsten: Hier sank der Umsatz um 24 Prozent auf 3,03 Mio. EUR. Dennoch bleibt Artnet News mit über 25 Millionen Seitenaufrufen die reichweitenstärkste Publikation der Kunstwelt und konnte mit Luxusmarken wie Chanel, Cartier und Range Rover langfristige Partnerschaften festigen. Strategische Highlights Artnet verzeichnete in der ersten Jahreshälfte über 13 Millionen neue Nutzer, vor allem in den Kernmärkten USA, Großbritannien, Deutschland, Kanada und Frankreich. Technologisch setzte das Unternehmen wichtige Impulse: Mit der neuen Discovery Page wurde die Suche im Marktplatz und in der Preisdatenbank deutlich verbessert, während die Entwicklung des KI-gestützten Art Advisor voranschreitet, dessen Einführung für das zweite Halbjahr 2025 geplant ist. Zudem wurde die globale Zahlungsabwicklung erfolgreich auf Stripe umgestellt. Prognose Das Management bestätigt die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 von 20 bis 24 Mio. EUR und rechnet mit einem operativen Ergebnis von rund -1,3 Mio. EUR. "Wir sind überzeugt, dass unser diversifiziertes Geschäftsmodell und unsere konsequente Fokussierung auf Technologie, Innovation und Effizienz die Grundlage für nachhaltiges Wachstum bilden", erklärte CEO Jacob Pabst. Nachtragsbericht Nach dem Stichtag veröffentlichte die Leonardo Art Holdings GmbH am 8. Juli 2025 ein freiwilliges Übernahme- und Delisting-Angebot in Höhe von 11,25 EUR je Aktie. Zum Ende der Annahmefrist am 5. August 2025 hält die Leonardo Art Holdings GmbH ca. 97,17 % des gesamten Grundkapitals der artnet AG. Weiterhin hat die Frankfurter Wertpapierbörse das Delisting von artnet zum 22. August 2025 bestätigt. Aktionäre der artnet AG können das Übernahme- und Delisting-Angebot noch bis zum 22. August 2025 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) annehmen. Zur weiteren Stärkung der Liquidität nahm Artnet am 16. Juli zudem ein Darlehen über 2 Mio. USD auf. Kontakt Investor Relations Sophie Neuendorf

Vice President, Investor Relations

Artnet AG

E-Mail: sneuendorf@artnet.com

Web: www.artnet.de/investor-relations



