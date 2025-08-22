Die Anleger an der Wall Street haben am Freitag den Champagner kaltgestellt. Ein Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell sorgte für ein wahres Kursfeuerwerk und katapultierte den Dow Jones auf ein neues Allzeithoch. Die Fantasie einer baldigen Zinssenkung ist zurück - und mit ihr die Kauflaune.Es war der Moment, auf den die Börsenwelt gewartet hatte: Jerome Powells Rede auf der Notenbankenkonferenz in Jackson Hole. Und der Fed-Chef lieferte. Seine Worte wurden am Markt als klares Signal für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär