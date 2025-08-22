Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 22 août/August 2025) - The common shares of Avventura Resources Ltd. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Avventura Resources Ltd. is engaged in the business of mineral exploration and the acquisition of mineral property assets in Canada. Its objective is to locate and develop economic precious and base metal properties of merit and to conduct its exploration program on the Horwood property, which is comprised of 45 multicell mining claims, covering an area of 68.36 km2 in the Porcupine Mining Division of Ontario, approximately 90km southwest of Timmins in a straight line.

_________________________________

Les actions ordinaires d'Avventura Resources Ltd. ont été approuvées pour être cotées à la CSE.

Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Avventura Resources Ltd. est engagée dans l'exploration minérale et l'acquisition d'actifs de propriété minérale au Canada. Son objectif est de localiser et de développer des propriétés économiques de métaux précieux et de base dignes d'intérêt et de mener son programme d'exploration sur la propriété Horwood, qui est composée de 45 claims miniers multicellules, couvrant une superficie de 68,36 km2 dans la division minière de Porcupine en Ontario, à environ 90 km au sud-ouest de Timmins en ligne droite.

Issuer/Émetteur: Avventura Resources Ltd. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): AA Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 34 141 999 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 8 451 000 CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier CUSIP: 05457C 10 0 ISIN: CA 05457C 10 0 5 Boardlot/Quotité: 500 IPO Price/Prix: $0.10/0,10$ Agent: Research Capital Corporation Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: Le 22 août/August 2025 Trading Date/Date de negociation: Le 26 août/August 2025 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 30 septembre/September Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company



The Exchange is accepting Market Maker applications for AA. Please email: Trading@theCSE.com.

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)