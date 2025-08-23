Graanul:

Ablauf der Zustimmungseinholung und Planabstimmung für Graanuls:

250,000,000 variabel verzinsliche, nachhaltigkeitsgebundene, vorrangig besicherte Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2026 (Schuldverschreibungen gemäß Regulation S: ISIN-Nummer XS2397354015 Common Code 239735401; Schuldverschreibungen gemäß Rule 144A: ISIN-Nummer XS2397354288 Common Code 239735428) (die Bestehenden Variabel Verzinslichen Schuldverschreibungen

und

380,000,000 4,625 nachhaltigkeitsgebundene, vorrangig besicherte Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2026 (Schuldverschreibungen gemäß Regulation S: ISIN-Nummer XS2397354528 Common Code 239735452 Rule 144A Notes: ISIN-Nummer: XS2397355095 Common Code 239735509) (die Bestehenden Festverzinslichen Schuldverschreibungen" und zusammen mit den Bestehenden Variabel Verzinslichen Schuldverschreibungen die Bestehenden Schuldverschreibungen

von

Cullinan Holdco SCSp

einer Sonderkommanditgesellschaft société en commandite spéciale) nach luxemburgischem Recht mit satzungsgemäßem Sitz in 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B-256979 (der "Emittent" und zusammen mit seinen Tochtergesellschaften "Graanul")

Graanul gibt den Ablauf der Zustimmungseinholung bekannt

Graanul bestätigt, dass die Frist für berechtigte Gläubiger zur Teilnahme an der Zustimmungseinholung (wie definiert in der Zustimmungsanfrage des Emittenten vom 25. Juli 2025, dem "Consent Solicitation Statement") am 21. August 2025 um 23:59 Uhr (New Yorker Zeit) abgelaufen ist.

Zum Ablauf der Frist haben 99,36 der Anleihegläubiger ihre elektronischen Zustimmungsanweisungen und gegebenenfalls Enthaltungsanweisungen zu den vorgeschlagenen Änderungen gültig eingereicht (und nicht zurückgezogen).

Die bestehenden Schuldverschreibungen, die gemäß den elektronischen Zustimmungsanweisungen und Enthaltungsanweisungen, sofern zutreffend, gültig eingereicht wurden, werden am 27. August 2025 (dem "Abwicklungstag") zur Abwicklung angenommen. Am Abwicklungstag, vorbehaltlich der Erfüllung oder, soweit anwendbar, des Verzichts auf die Abschlussbedingungen, wird ein ergänzender Vertrag zum bestehenden Schuldverschreibungsvertrag unterzeichnet, um die vorgeschlagenen 90-%-Änderungen umzusetzen. Die bestehenden Schuldverschreibungen werden entsprechend angepasst und die geänderten Schuldverschreibungen, die von teilnehmenden Gläubigern gehalten werden, tauscht der Emittent gegen neue Schuldverschreibungen aus. Dies erfolgt jeweils gemäß den Bedingungen der Zustimmungsanfrage des Emittenten (Consent Solicitation Statement).

Die neuen Schuldverschreibungen erhalten eigene ISINs und werden getrennt von den geänderten Schuldverschreibungen, welche die nicht teilnehmenden Gläubiger weiterhin halten, gehandelt.

Begriffe mit Großbuchstaben, die in dieser Pressemitteilung verwendet, aber nicht gesondert definiert werden, haben die in der Zustimmungsanfrage des Emittenten festgelegte Bedeutung.

Zusätzliche Angaben

Bei Fragen zur Zustimmungseinholung wenden Sie sich bitte an die Zähl- und Auswertungsstelle.

Die Goldman Sachs Bank Europe SE fungiert als Finanzberater des Emittenten. Die Goldman Sachs Bank Europe SE, die von der Europäischen Zentralbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und beaufsichtigt wird, handelt ausschließlich für den Emittenten und für niemanden sonst im Zusammenhang mit den hierin beschriebenen Transaktionen. Sie übernimmt keine Verantwortung gegenüber Dritten, insbesondere nicht für die Gewährung der Schutzrechte, welche Kunden der Goldman Sachs Bank Europe SE zustehen, oder für die Beratung in Bezug auf die hierin beschriebenen Transaktionen oder sonstige hierin erwähnte Angelegenheiten.

Für weitere Informationen zur A&E-Transaktion wenden Sie sich bitte an Latham Watkins LLP, die unterstützende Anleihegläubiger beraten, über folgende E-Mail-Adresse: projectgeorgia2025.lwteam@lw.com.

Über Graanul

Graanul ist der größte Hersteller von nachhaltigen Holzpellets in Europa und konzentriert sich hauptsächlich auf den europäischen Pelletmarkt. Die von Graanul produzierten Holzpellets sind kohlenstoffarme Alternativen zu fossilen Brennstoffen, die für die Erzeugung erneuerbarer Energie, die Beheizung von gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern sowie für kombinierte Heizungs- und Stromanwendungen eingesetzt werden. Graanul ist in Estland, Lettland, Litauen und den Vereinigten Staaten tätig.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die bestehenden, geänderten oder neuen Schuldverschreibungen oder andere Wertpapiere dar und darf unter keinen Umständen als Angebot, Aufforderung oder Verkauf in den Vereinigten Staaten oder in einer Gerichtsbarkeit, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre, verstanden werden. Die bestehenden, geänderten und neuen Schuldverschreibungen sind weder nach dem US-amerikanischen Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung, registriert noch werden sie bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde der Vereinigten Staaten oder einer anderen Gerichtsbarkeit registriert.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" dar oder können als solche angesehen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen lassen sich daran erkennen, dass sie sich nicht nur auf historische oder aktuelle Tatsachen beziehen, sondern auf Erwartungen oder Projektionen zukünftiger Ereignisse, Ergebnisse sowie Umstände, die möglicherweise eintreten oder auch nicht eintreten, und an der Verwendung zukunftsgerichteter Formulierungen wie "kann", "könnte", "soll", "wird", "würde", "erwartet", "plant", "geht davon aus", "projiziert", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt", "aufrechterhält" oder "fortsetzt" bzw. deren negativen Formen, andere Variationen derselben oder eine vergleichbare Terminologie oder andere Formen von Projektionen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten ihrer Natur nach Risiken und Unsicherheiten. Wir weisen Sie darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien darstellen und aufgrund verschiedener Risiken, Unsicherheiten sowie Annahmen tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse bzw. die tatsächliche Leistung von Graanul und Entwicklungen in den Branchen, in denen Graanul tätig ist, zukünftige Investitionsausgaben sowie Übernahmen, ebenso wie etwaige Störungen der allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere in geografischen Regionen, in denen die Geschäftstätigkeit konzentriert ist, erheblich von den Annahmen oder Prognosen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Tatsachen, sondern basieren auf bestimmten Annahmen des Managements zu den gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien von Graanul sowie zum Umfeld, in dem das Unternehmen tätig sein wird. Das Management hält diese Annahmen für angemessen, sie sind jedoch von Natur aus unsicher. Die zukunftsgerichteten Aussagen beschreiben die geplanten Geschäftsaktivitäten, Pläne, Strategien, Ziele, Vorgaben und Erwartungen von Graanul sowie die erwartete Entwicklung der Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist. Weder Graanul noch eines seiner verbundenen Unternehmen, Mitglieder, Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater, Consultants, Agenten oder Vertreter übernimmt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung, dass zukunftsgerichtete Aussagen erreicht werden oder sich als zutreffend erweisen. Die tatsächliche künftige Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, Betriebsergebnisse und Aussichten könnten erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Aus diesem Grund sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, Projektionen, Ziele, Schätzungen und Prognosen sowie sämtliche weiteren in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen gelten ausschließlich zum Datum dieser Veröffentlichung und Graanul übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Diese Mitteilung stellt möglicherweise eine Offenlegung von Insiderinformationen durch Graanul gemäß der Verordnung (EU) 596/2014 (16. April 2014) dar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Kroll Issuer Services Limited

Adresse: The News Building, 3 London Bridge Street, London SE1 9SG, Vereinigtes Königreich

Telefon: +44 207 704 0880

E-Mail: graanul@is.kroll.com

Website: https://deals.is.kroll.com/graanul

Zu Händen von: Jacek Kusion Ivan Šantek