Vancouver, B.C., 21. August 2025/ IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FWB:E4U) ("EnWave" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es seine vollständig gezeichnete Privatplatzierung (das "Angebot") von Stammaktien des Unternehmens (die "Aktien") abgeschlossen hat. Das Unternehmen erzielte durch die Emission von 7.500.000 Aktien zu einem Preis von 0,40 C$ pro Aktie (der "Ausgabepreis") einen Bruttoerlös von 3.000.000 $.

Clarus Securities Inc. ("Clarus") fungierte gemäß einer von Clarus und dem Unternehmen geschlossenen Agenturvereinbarung vom 21. August 2025 als Lead Agent und alleiniger Bookrunner für die vermittelte Komponente des Angebots, die aus 6.125.000 Aktien bestand. Das Unternehmen schloss auch eine nicht vermittelte Komponente des Angebots mit 1.375.000 Aktien ab. Das Angebot erfolgte im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption gemäß Teil 5A.2 der Vorschrift National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 - Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption geänderten Fassung (zusammen die "Listed Issuer Financing Exemption") in jeder Provinz Kanadas. Eine französische Übersetzung des Angebotsdokuments im Zusammenhang mit dem Angebot wurde unter dem Emittenten-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht und am 19. August 2025 auf der Webseite des Unternehmens unter http://www.enwave.net veröffentlicht, um die nicht vermittelte Komponente des Angebots auch Interessenten aus Québec anzubieten.

Da das Angebot gemäß der Listed Issuer Financing Exemption abgeschlossen wird, unterliegen die im Rahmen des Angebots ausgegebenen und verkauften Aktien keiner "Haltefrist" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, mit der Ausnahme, dass gemäß den geltenden Richtlinien der TSX Venture Exchange ("Börse") eine viermonatige Haltefrist bis zum 22. Dezember 2025 für alle Direktoren und leitenden Angestellten des Unternehmens gilt, die im Rahmen des Angebots Aktien erhalten.

Clarus erhielt eine Barprovision in Höhe von 134.750 $ und 336.875 nicht übertragbare Vergütungsoptionen ("Vergütungsoptionen") für die vermittelte Komponente des Angebots. Jede Vergütungsoption berechtigt den Inhaber der Vergütungsoption zum Erwerb einer Aktie (die "Vergütungsoptionsaktien") zum Ausgabepreis für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Abschlusstag des Angebots. Die Vergütungsoptionen und die Vergütungsoptionsaktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für den Bau von zwei großen (60 bis 120 kW) Radiant Energy Vacuum-("REVTM")-Dehydrationsmaschinen zu verwenden. Der Fertigungs- und Produktionsprozess zur Herstellung großer REVTM-Anlagen dauert etwa sechs Monate. Diese Investition soll eine schnellere Auftragsabwicklung gewährleisten und die zukünftige Nachfrage nach REVTM-Maschinen unterstützen, während die Pipeline von EnWave weiter wächst.

Das Angebot stellt eine "Transaktion mit nahestehenden Parteien" im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar, da bestimmte Direktoren und leitende Angestellte des Unternehmens an dem Angebot teilnahmen und insgesamt 212.500 Aktien zeichneten. Das Unternehmen hat sich in Bezug auf das Angebot auf Ausnahmen von den Anforderungen hinsichtlich einer formalen Bewertung und der Zustimmung durch die Minderheitsaktionäre g gemäß MI 61-101 in Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 gestützt, da weder der Marktwert des Angebotsgegenstands noch der Marktwert der Gegenleistung für das Angebot, soweit es nahestehende Parteien betrifft, 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens (gemäß MI 61-101) übersteigt. 21 Tage vor dem erwarteten Abschlussdatum des Angebots legte das Unternehmen keinen Bericht über wesentliche Änderungen vor, da die Einzelheiten der Beteiligung der nahestehenden Parteien an dem Angebot zu diesem Zeitpunkt noch nicht geklärt waren.

Die Aktien wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über EnWave

EnWave ist in der Innovation und Anwendung von Technologien zur Vakuum-Mikrowellendehydration weltweit führend. Von seinem Firmensitz in Delta (British Columbia) aus hat sich EnWave ein solides IP-Portfolio aufgebaut, seine REVTM-Technologie perfektioniert und eine innovative Idee zu einer erprobten, konsistenten und skalierbaren Trocknungslösung für die Lebensmittel-, Pharma- und Cannabisbranche transformiert, die den herkömmlichen Trocknungsverfahren in puncto Effizienz, Leistung, Produktqualität und Kosten haushoch überlegen ist.

Über 50 EnWave-Lizenzpartner in 24 Ländern und auf 5 Kontinenten sind dank der patentierten Technologie, der lizenzierten Geräte und der fachkundigen Unterstützung des Unternehmens in der Lage, gewinnbringende und unvergleichliche Snacks und Zutaten herzustellen, die Qualität und Konsistenz ihrer bestehenden Angebote zu verbessern, effizienter zu arbeiten und ihre Produkte rascher auf den Markt zu bringen.

Die Strategie von EnWave besteht darin, Royalty-pflichtige Gewerbelizenzverträge mit Lebensmittelproduzenten abzuschließen, die daran interessiert sind, ihre Produkte besser, rascher und kostengünstiger zu trocknen als mit der Gefriertrocknung, Gestelltrocknung und Lufttrocknung und dazu von den folgenden Vorteilen der Herstellung spannender neuer Produkte profitieren wollen, wobei der optimale Feuchtigkeitsgehalt um bis zu siebenmal schneller erreicht wird sowie Geschmack, Textur, Farbe und Nährwert ihrer Produkte verbessert werden.

Erfahren Sie mehr unter EnWave.net.

EnWave Corporation

Herr Brent Charleton, CFA

President und CEO

Für weitere Informationen:

Brent Charleton, CFA, President und CEO unter +1 (778) 378-9616

E-Mail: bcharleton@enwave.net

Dylan Murray, CPA, CA, CFO unter +1 (778) 870-0729

E-Mail: dmurray@enwave.net

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die Erwartungen oder Prognosen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. Aussagen, die Wörter wie "können", "werden", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "beabsichtigen" und ähnliche Begriffe enthalten, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören solche, die sich auf die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und den Zeitplan für die Herstellung und Fertigung von großtechnischen REVTM-Anlagen beziehen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Erwartungen des Managements und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Sie beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, darunter die Möglichkeit, dass das Unternehmen aus geschäftlichen Gründen die Erlöse aus dem Angebot für andere Zwecke verwenden muss, dass die erwarteten Vorteile des Angebots möglicherweise nicht realisiert werden und andere Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens aufgeführt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca näher beschriebenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

