"ATP Tennis IQ Powered by PIF" ist eine Technologieplattform der nächsten Generation, welche fortschrittliches Scouting, Videoanalysen und innovative Wearable-Dateneinblicke bietet

Die erweiterte Plattform wird allen Einzelspielern der PIF-ATP-Rangliste zugänglich sein

Die Einführung ist einer der bedeutendsten technologischen Fortschritte im Tennis und erweitert den Zugang zu erstklassigen Daten sowie zu Leistungsanalysen in erheblichem Umfang

ATP und PIF gaben heute die Einführung von "ATP Tennis IQ Powered by PIF" bekannt, einer Technologieplattform der nächsten Generation, welche die Zukunft des Tennis revolutioniert, indem sie verbesserten Zugang zu Daten, Erkenntnissen und fortschrittlichen Match-Analysen ermöglicht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250821954157/de/

Die Plattform eröffnet neue Chancen und erweitert den Zugang für mehr Spieler. Sie ermöglicht bis zu 2000 Spielern der ATP Tour sowie der ATP Challenger Tour, dem Sprungbrett zum Profi-Tennis der Herren, ihr volles Leistungsvermögen auszuschöpfen und gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, vom aufstrebenden Talent bis hin zu den Spitzenspielern der Sportart.

ATP Tennis IQ Powered by PIF spiegelt die gemeinsame Vision der ATP und des PIF wider, den Tennissport mittels Innovation und verbessertem Zugang zu modernster Technologie zu fördern. Die Plattform liefert umfangreichere Daten und Analysen in Echtzeit, unter anderem in Form von fortschrittlichem Scouting, Videoanalysen und Wearable-Einblicken.

Ross Hutchins, sportlicher Leiter von ATP, sagte: "Eines der Dinge, auf die wir besonders stolz sind, ist, dass wir hochwertige Daten und Erkenntnisse nun in die Hände von noch mehr Spielern legen und ihnen so einfachen Zugang zu Informationen ermöglichen, die ihre Karrieren wirklich beeinflussen können. Außerdem haben wir große Fortschritte in der Weiterentwicklung der Plattform selbst erzielt. Die Zusammenarbeit mit PIF hat diesen Fortschritt beschleunigt wir skalieren schneller, unterstützen mehr Spieler und setzen einen der größten technologischen Fortschritte im Tennis um."

Mohamed AlSayyad, Leiter der Unternehmensmarke bei PIF, fügte hinzu: "PIFs Partnerschaften sind darauf ausgelegt, zentrale Bedürfnisse aufzugreifen und ein bleibendes Vermächtnis mit transformierendem Einfluss zu hinterlassen, getragen von der gemeinsamen Ambition, den Sport auf allen Ebenen weltweit zu fördern. ATP Tennis IQ Powered by PIF zeigt, wie Innovation Athleten stärken kann. PIF setzt sich weiterhin dafür ein, Partnerschaften im Sport voranzutreiben, um Innovationen zu fördern, Chancen zu erweitern und die nächste Generation von Talenten zu unterstützen."

Ursprünglich 2023 gestartet, wurde die Plattform in Zusammenarbeit mit Tennis Data Innovations (TDI) und TennisViz entwickelt. Die neue Version baut auf der ursprünglichen Plattform auf und bietet deutlich mehr Tiefe und Umfang:

Erweiterter Zugang für Einzelspieler der ATP Tour und ATP Challenger Tour sowie für alle ATP-Trainer-Mitglieder

Überarbeitete Benutzeroberfläche für schnellere und intuitivere Nutzung

Erweiterte Scouting- und Video-Tools, um Gegner, Matchleistungen sowie Statistiken zu analysieren

Integration von Wearables, um physische Leistungsdaten stärker in den Fokus zu rücken

Diese Verbesserungen stellen den Spielern umfangreichere Daten und Analysen in Echtzeit zur Verfügung diese helfen ihnen, sich besser vorzubereiten, Trainingsmethoden zu optimieren, Strategien zu verfeinern sowie anzupassen und während eines Matches bessere Entscheidungen zu treffen.

Die Einführung ist Teil der erweiterten Partnerschaft zwischen ATP und PIF, die darauf abzielt, Tennis weltweit und dessen langfristige Zukunft zu stärken. PIF ist offizieller Namenspartner der ATP-Rangliste, würdigt die Entwicklungen sowie die Erfolge der Spieler im Saisonverlauf und feiert Spitzenleistungen, wenn die Nr. 1 am Jahresende, präsentiert von PIF, bei den Nitto ATP Finals in Turin, Italien, gekürt wird. PIF kooperiert zudem mit ATP-Turnieren in Indian Wells, Miami, Madrid, Peking und den Nitto ATP Finals sowie mit den Next Gen ATP Finals Presented by PIF, die bis 2027 in Dschidda stattfinden.

PIF baut bahnbrechende Partnerschaften auf, die weltweit positive Impulse setzen und eine neue Ära von Chancen eröffnen. Mithilfe der Partnerschaften beschleunigt PIF das Wachstum sowie die Nachhaltigkeit des Sports und stärkt den globalen Sport für Spieler, Fans, Turniere sowie alle Beteiligten auf jeder Ebene.

INFORMATIONEN ZU PIF

PIF ist der Investitionsmotor, der die wirtschaftliche Transformation Saudi-Arabiens und der Welt vorantreibt. Mit einem ehrgeizigen Programm zur Umsetzung der Vision 2030 investiert PIF in Projekte, Unternehmen und Partner, um die saudische Wirtschaft zu diversifizieren, das Wachstum in allen wichtigen Sektoren zu fördern sowie neue Möglichkeiten für Investitionen und Beschäftigung zu schaffen.

Und als globaler Investor und Motor des Wandels arbeitet PIF aktiv mit den innovativsten Unternehmen weltweit zusammen, um ihr Wachstum zu beschleunigen sowie die Technologie und das Know-how zu vermitteln, die für den Aufbau zukünftiger Industrie-Ökosysteme erforderlich sind.

Seit 2017 hat PIF 103 Unternehmen gegründet und treibt den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft durch strategische Investitionen und Partnerschaften im saudischen öffentlichen sowie im privaten Sektor voran. PIF schafft die Grundlagen für lokale und internationale Partner in die wirtschaftliche und gesellschaftliche Transformation Saudi-Arabiens investieren zu können.

INFORMATIONEN THE ATP

Die Mission von ATP lautet, dem Tennis zu dienen. Als Dachverband der ATP Tour und der ATP Challenger Tour begeistern wir ein weltweites Publikum von einer Milliarde Fans, präsentieren die besten Spieler der Welt bei renommierten Turnieren und inspirieren die nächste Generation des Tennissports. Vom United Cup in Australien über Europa, Nord- und Südamerika bis nach Asien kämpfen die Stars des Sports bei den ATP-Masters-1000-, 500- und 250-Turnieren sowie bei den Grand Slams um Titel und um Punkte für die PIF ATP Rankings. Alle Wege führen zu den Nitto ATP Finals, unserem hochkarätigen Saisonfinale in Turin, Italien. Dort treten ausschließlich die acht besten Einzelspieler und Doppelteams der Saison an und es erfolgt die Krönung der ATP Weltranglistenersten zum Jahresende, präsentiert von PIF, der höchsten Auszeichnung im Tennissport. Weitere Informationen finden Sie auf www.ATPTour.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250821954157/de/

Contacts:

Für Medienanfragen:

PIF Media Relations

E-Mail: media@pif.gov.sa

Website: www.pif.gov.sa

Rupert Trefgarne: rtrefgarne@pif.gov.sa

+966 546 0057 33