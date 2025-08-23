Der Goldpreis hat in den vergangenen zwei Jahren eine beeindruckende Rally auf das Parkett gezaubert. Das Edelmetall konnte allein im laufenden Jahr knapp 30 Prozent an Wert gewinnen. Für eine eher träge Anlage wie Gold, ist das eine starke Performance. Noch stärker fiel der Performance bei den Minenaktien aus. So ist etwa Newmont mit einem Wertzwachs von über 80 Prozent unter den Top 3 Gewinnern des S&P 500.Nachdem die meisten Produzenten in den vergangenen Monaten stark performt haben, kommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär