Die Firma Liofit, ein Spezialist für die Reparatur und das Recycling von E-Bike-Akkus, hat den Startschuss zum Bau eines neuen Firmensitzes in Kamenz gegeben. Dort soll im kommenden Jahr auf rund 1.000 Quadratmetern der Betrieb losgehen. Liofit kündigt am neuen Standort ein modernes Reparatur- und Recyclingzentrum für E-Bike-Akkus an. Ziel sei, in dem Neubau die Prozesse weiter zu optimieren und die Kapazitäten für die perspektivisch größere Nachfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
