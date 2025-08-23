Mit dem Summer Special der Börsenmedien AG sichern sich Anleger einen Rabatt von 15 Prozent auf alle E-Paper im Onlineshop - vom wöchentlichen Magazin bis zum spezialisierten Börsenbrief. Die Aktion gilt bis einschließlich 27. August 2025, der Rabatt wird ganz einfach mit dem Code SUMMER15 beim Kauf aktiviert. Damit ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um sich hochwertige Marktanalysen, frische Investmentideen und fundierte Hintergrundberichte zum Angebotspreis zu sichern.Ob DER AKTIONÄR, BÖRSE ONLINE, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär