© Foto: adobe.stock.comIn den letzten Wochen dominierte eine Konsolidierung das Handelsgeschehen bei Silber. Mit der Ruhe dürfte es nun vorbei sein. Die mit Spannung erwartete Rede des Fed-Präsidenten Powell in Jackson Hole löste die Bremse.Powell heizt dem Silberpreis mächtig ein Die Rede von Fed-Präsidenten Powell wurde mit einer großen Anspannung erwartet. In der Vergangenheit bewegten Reden von Powell die Aktien- und Edelmetallmärkte ein ums andere Mal. Nicht immer hoben die Reden die Stimmung unter den Marktakteuren. An dieser Stelle sei auf die Rede Powells im August 2022 verwiesen. Danach gerieten Dax, S&P 500 und vor allem der Nasdaq 100 unter Druck. Und auch Gold und Silber kamen damals nicht ungeschoren …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE