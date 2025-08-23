Washington (ots/PRNewswire) -CGTN America & CCTV UN veröffentlichen "Explore the Future of Storytelling with AI" (Die Zukunft des Geschichtenerzählens mit KI erkunden).Künstliche Intelligenz verändert jeden Aspekt unseres Lebens, von den Social-Media-Plattformen, die wir nutzen, bis zu den Filmen, die wir sehen. Nirgendwo wird diese Revolution deutlicher als in der Filmindustrie, wo Regisseure, Produzenten, Autoren, Animatoren sowie Visual-Effects-Künstler neue Wege zur Nutzung von KI erforschen, um die Grenzen der Kreativität zu erweitern.Am Freitag, 22. August 2025, wird das Steven J. Ross Theater in den Warner Bros. Studios in Burbank, Kalifornien, die Auftaktveranstaltung "Bright Future of Humanity" zum Aufruf zur Einreichung von Beiträgen für Globale visuelle KI-Werke, einer von der China Media Group und der New York Film Academy präsentierten Veranstaltung, ausrichten. Das Programm bringt Produzenten, Regisseure, Pädagogen sowie Studenten zusammen, um die Rolle der KI bei der Gestaltung der Zukunft des Films und des visuellen Geschichtenerzählens zu untersuchen.Die Veranstaltung wird besondere Botschaften von Diplomaten, Filmemachern sowie KI-Experten enthalten. Im Rahmen des Programms wird ein weltweiter Aufruf zur Einreichung von Werken junger Künstler veröffentlicht, die mit Hilfe von KI mutige, grenzüberschreitende Arbeiten schaffen sollen. Die Kampagne fragt: "Was für eine Welt wollen wir aufbauen und wie kann Kunst, angetrieben durch KI, uns dabei helfen?"Diese Initiative ist von besonderer Bedeutung, da sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal jährt - eine Zeit, in der wir über die Lehren aus diesem katastrophalen Krieg nachdenken, uns an die Helden erinnern, die dort gekämpft haben, und ihr Andenken mit einem Aufruf zum Frieden ehren.Künstler sind eingeladen, bis zum 1. September 2025 KI-generierte Videos, Musik oder Gemälde einzureichen. Die Gewinnerbeiträge, die von einer internationalen Jury aus Filmemachern und Medieninnovatoren ausgewählt wurden, werden am 23. September auf dem Konzert "United as One World - Voices of Peace" im Lincoln Center in New York City präsentiert.Weitere Informationen und Einzelheiten zur Einreichung finden Sie auf aiwowow.com(Dieses Material wird von MediaLinks TV, LLC im Namen von CCTV verteilt. Weitere Informationen sind beim Justizministerium in Washington, D.C., erhältlich.)Kontakt:Distribution@cgtnamerica.com View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-america--cctv-un-erforschung-der-zukunft-des-geschichtenerzahlens-mit-ki-302537102.htmlOriginal-Content von: MediaLinks TV LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173291/6102653