Hot Stocks: KW 34 / 2025 - Biotech-Aktien setzen ein Ausrufzeichen!

Hohes Risiko, aber auch Potenzial für überdurchschnittliche Gewinne!

Die Biotech-Branche ist für Anleger oft ein zweischneidiges Schwert: hohes Risiko, aber auch das Potenzial für überdurchschnittliche Gewinne. Die positive Entwicklung, die wir in den letzten Wochen im Biotech-Sektor gesehen haben, lässt sich auf mehrere wesentliche Faktoren zurückführen.

1. Innovationskraft und wissenschaftliche Durchbrüche

Der wichtigste Treiber für die Performance von Biotech-Aktien sind die bahnbrechenden Fortschritte in der medizinischen Forschung. Wir sehen momentan eine Fülle an Innovationen in Bereichen wie Gentherapien und RNAi-Technologien. Unternehmen wie Alnylam Pharmaceuticals sind hier führend. Diese Technologien ermöglichen die Behandlung von Krankheiten auf genetischer Ebene, was das Potenzial hat, Therapien grundlegend zu verändern. Adipositas-Medikamente - der Markt für GLP-1-Medikamente, die zur Gewichtsabnahme eingesetzt werden, boomt. Auch wenn die großen Player wie Novo Nordisk und Eli Lilly hier dominieren, profitieren auch kleinere Biotech-Unternehmen, die an ähnlichen Therapien arbeiten, von dem Hype. Seltene Krankheiten: Firmen wie Mirum Pharmaceuticals und Rhythm Pharmaceuticals konzentrieren sich auf Nischenmärkte mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Ein erfolgreiches Medikament in diesem Segment kann enorme Umsätze generieren.

2. Attraktive Bewertungen und steigende M&A-Aktivität

Nach einer längeren Phase der Korrektur, in der viele Biotech-Aktien unter Druck standen, sind die Bewertungen für viele Unternehmen wieder attraktiver geworden. Gleichzeitig haben große, etablierte Pharmakonzerne ("Big Pharma") eine hohe Nachfrage nach neuen, innovativen Medikamenten, um ihre Pipelines zu stärken und auslaufende Patente auszugleichen.

Diese Kombination führt zu einem Anstieg der Übernahmeaktivitäten (Mergers & Acquisitions, M&A). Große Pharmakonzerne kaufen kleinere Biotech-Firmen mit vielversprechenden Medikamentenkandidaten, oft mit einer satten Prämie auf den aktuellen Aktienkurs. Das weckt das Interesse der Investoren und treibt die Kurse in der gesamten Branche nach oben.

3. Allgemeines Marktumfeld und Zinserwartungen

Biotech-Unternehmen sind oft auf externe Finanzierung angewiesen, da die Entwicklung von Medikamenten kostspielig und zeitaufwendig ist. Niedrigere Zinsen würden die Finanzierungskosten senken, was die Investitionsbedingungen für die Branche verbessert. Auch wenn die Zinssenkungen der Zentralbanken verzögert wurden, haben die Erwartungen an eine zukünftige Lockerung der Geldpolitik bereits zu einem wiederkehrenden Optimismus geführt.

4. Resilienz gegenüber Konjunkturschwankungen

Die Gesundheitsbranche gilt als relativ konjunkturresistent. Die Nachfrage nach Medikamenten und medizinischen Therapien ist weitgehend unabhängig von der wirtschaftlichen Lage. In Phasen der Unsicherheit suchen Anleger oft nach Sektoren, die weniger anfällig für Konjunkturschwankungen sind, was die Biotech-Branche attraktiver macht.

Viele Biotech-Indizes haben wichtige Widerstände durchbrochen, und die einzelnen Aktien zeigen eine klare Aufwärtsdynamik. Allerdings ist es wichtig zu betonen, dass die Volatilität in diesem Sektor hoch bleibt und der Erfolg einzelner Unternehmen stark vom Gelingen ihrer klinischen Studien abhängt.

Madrigal Pharmaceuticals (MDGL)

Madrigal Pharmaceuticals ist ein Biopharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Therapien für nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH) spezialisiert hat. Ihr Hauptmedikament, Resmetirom, hat kürzlich eine beschleunigte Zulassung der FDA erhalten, was ein entscheidender Meilenstein war. Die Aktie hat in den letzten Wochen eine bemerkenswerte Rallye erlebt, insbesondere nach positiven Nachrichten zur Zulassung ihres Hauptmedikaments. Der Kursverlauf zeigt eine starke Aufwärtsdynamik. Kurzfristig könnten jedoch Gewinnmitnahmen den Kurs unter Druck setzen.

Mirum Pharmaceuticals (MIRM)

Mirum Pharmaceuticals ist ein Biopharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Therapien für seltene Lebererkrankungen konzentriert. Ihr zugelassenes Medikament LIVMARLI wird zur Behandlung von intrahepatischer Cholestase bei Patienten mit Alagille-Syndrom eingesetzt. Kürzlich gab es einen Aufwärtsimpuls. Die Aktie ist gerade aus der Konsolidierung nach oben ausgebrochen.

Rhythm Pharmaceuticals (RYTM)

Rhythm Pharmaceuticals konzentriert sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von Therapien für seltene genetische Adipositas-Erkrankungen. Ihr zugelassenes Medikament Imcivree ist für die Behandlung von Adipositas aufgrund von POMC/LEPR-Mangel-Mutationen bestimmt. Rhythm Pharmaceuticals hat in den letzten Monaten einen dynamischen Aufwärtstrend gezeigt, der durch positive Studienergebnisse und die breitere Akzeptanz ihres Medikaments Imcivree unterstützt wurde.

Alnylam Pharmaceuticals (ALNY)

Alnylam Pharmaceuticals ist ein führendes Unternehmen im Bereich der RNA-Interferenz-Therapeutika (RNAi), einer neuen Klasse von Medikamenten. Alnylam hat eine breite Pipeline von Produkten zur Behandlung seltener genetischer Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen weit verbreiteten Krankheiten. Die Aktie läuft seit Monaten über dem EMA 20 nach oben. Zuletzt sahen wir eine Beschleunigung der Bewegung.

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 23.08.2025

