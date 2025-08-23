Der Star-Investor Michael Burry hat in den vergangenen Monaten eine massive Umstellung in seinem Portfolio vorgenommen. Auf welche Aktien er jetzt setzt, verraten die neuen 13F Filings: Michael Burry hat unter vielen Anlegern den Status als einer der legendärsten Investoren aller Zeiten, denn der ehemalige Hedgefonds-Manager war einer der wenigen, die 2008 erfolgreich den Zusammenbruch des Immobilienmarktes voraussahen und darauf wetteten. Bis heute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de