KI treibt den globalen Strombedarf in Rekordhöhe. Bis 2030 fließen 1,3 Billionen Dollar in Kraftwerke, Netze und Rechenzentren. Diese Aktien könnten profitieren. Von Klaus Schachinger. . Auch beim Googeln fällt es auf. Konzerns Alphabet, ergänzt das Ergebnis einer Websuche im KI-Stil von ChatGPT mit einer Zusammenfassung und Stichworten. Der Energieaufwand für das mit KI aufgewertete Ergebnis hat sich im Vergleich zum früheren Googeln vervielfacht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE