Bitcoin-Kurs explodiert: Zeit zum Investieren oder noch warten?

Der Bitcoin-Kurs konnte schon am gestrigen Tage einen deutlichen Anstieg verzeichnen. Seitdem scheint der Schwung jedoch verloren zu sein, sodass sich einige fragen, ob Jackson Hole gestern wirklich so bullisch war, wie es eingepreist wurde, oder nicht bald eine Ernüchterung folgt. Zumindest gibt es einen sehr wichtigen Indikator, der sich deutlich verschlechtert hat. Erfahren Sie jetzt mehr in diesem Beitrag.

Bitcoin-Kurs profitiert von Jackson-Hole-Event

Am gestrigen Tage hat der US-Notenbankvorsitzende Jerome Powell auf dem Jackson-Hole-Event eine wichtige Rede gehalten, welche bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu einer massiven Rally und einem Anstieg des Volumens um 64,36 % geführt hat.

So verzeichnete BTC über die vergangenen 24 Stunden einen Kursgewinn in Höhe von 2,51 %, Ethereum sogar von 11,03 % und der breite Krypto-Markt von 4,78 %, sodass er wieder bei 3,98 Bio. USD steht. Zudem hat sich der Crypto Fear & Greed Index wieder in die Zone der Gier bewegt, während der Altcoin Season Index ein neues Hoch von 52 erreicht hat.

Denn Powell hat in seiner Rede die Probleme des Arbeitsmarktes tendenziell über denen der Inflation angesetzt. Somit hat er aber auch bei den Umfragen bezüglich seiner Glaubwürdigkeit das niedrigste Niveau eines US-Notenbankers erreicht. Zudem darf die Zentralbank offiziell nicht von der Politik beeinflusst werden.

Damit wird das Vertrauen in den US-Dollar noch weiter angekratzt, zumal es auch bei den Arbeitsmarktdaten zu starken Revisionen gekommen ist und die Anpassung der Inflationsdaten immer wieder für ihre Beschönigungen in Kritik geraten ist. All dies kann die Mittelzuflüsse in Bitcoin und andere Kryptowährungen verstärken.

Deswegen ist auch temporär die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im September von weniger als 70 % auf zeitweise mehr als 89 % gestiegen. Allerdings hat sie sich dann auch wieder schnell auf 75 % deutlich verringert. Denn der Arbeitsmarkt ist nun so schwach, dass eine Senkung notwendig wird, während sich die Zölle deflationär auswirken.

Jetzt intelligenter in Bitcoin investieren!

Ist es der Startschuss für den Bullenmarkt gewesen?

Zwar bereitet sich die amerikanische Zentralbank jetzt auf eine akkommodierende Geldpolitik vor, jedoch hat sie auch geäußert, dass sie im Basisfall nur mit einer temporären Steigerungen der Inflation aufgrund der Zölle rechnet. Zudem wurde ergänzt, dass man die nächsten Daten abwarten und entsprechend reagieren wird.

Dementsprechend ist es auch nicht garantiert, dass es zu einer Zinssenkung kommt, wobei Analysten von Goldman Sachs und Morgan Stanley nicht einmal mehr in diesem Jahr damit rechnen. Schließlich haben zuletzt die Frühindikatoren wie Produzenten- und Importpreise höhere Anstiege verzeichnet.

Die Zinsen, der Dollar-Index und der VIXX fallen, während die Yield Curve Inversion wieder im positiven Bereich ist und tendenziell steigt. Auch wenn der S&P 500 kurzfristig ein neues Allzeithoch erreicht hat, ist ebenso Gold als Absicherung bezüglich der steigenden Inflation gestiegen, gleiches gilt für Bitcoin, wobei das Plus der Altcoins wegen der erwarteten Altcoin-Rally höher war.

Fed's Collins: I don't rule out a larger and more persistent impact of tariffs on inflation. - FinancialJuice (@financialjuice) August 22, 2025

Sofern die Inflationsdaten nun gleich hoch bleiben oder niedriger ausfallen, was eher unwahrscheinlich ist, wäre es bullisch. Sollten sie hingegen deutlich über den Erwartungen liegen, könnten die Zinssenkung und die Rally gefährdet werden. Schwache Arbeitsmarktdaten sind hingegen eher bullisch und könnten die Inflationsdaten kompensieren.

Bald dürfte noch deutlich mehr Liquidität in den Krypto-Markt strömen. So erwartet etwa der Finanzexperte Cem Karsan, dass beim Platzen der Blase die 500 Bio. USD aus den traditionellen Assets verstärkt in die unkorrelierten Vermögenswerte mit ihren gerade einmal 14 Bio. USD strömen, wie die Kryptowährungen. Dann ist mit deutlichen Anstiegen zu rechnen.

Jetzt Bitcoin sicherer kaufen und halten!

So kann die Bitcoin-Rally bald noch einmal Schwung bekommen

Kaum eine neue Kryptowährung hat in der letzten Zeit eine so große Aufmerksamkeit wie die schnellste Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper erlangt. Denn sie will für die führende Kryptowährung ein neues Zeitalter der Skalierbarkeit und Funktionalität einleiten. Dafür verbindet sie die sicherste und liquideste Chain mit der besonders gut skalierbaren Solana-Blockchain.

Auf diese Weise lassen sich vergleichbare Eigenschaften wie mit Solana selbst erreichen. Diese schafft theoretisch unendlich viele Transaktionen pro Sekunde und laut Tests über 1,2 Mio., wobei durchschnittlich weniger als 0,008 USD pro Transfer anfallen und unter 100 ms für die Bearbeitung in Anspruch genommen werden.

Das ist im Unterschied zu den 7 TPS, über 10 Minuten bis Stunden und Gebühren von rund 1 USD eine deutliche Verbesserung. Weiter noch findet eine Erweiterung mit dezentralen Anwendungen statt, welche mit der Layer-2 direkt auf Bitcoin betrieben werden können, um von dessen hohen Sicherheit zu profitieren.

Bitcoin Hyper zielt auf den Hochgeschwindigkeitsbereich ab. Daher eignet sich die Layer-2 hervorragend für anspruchsvolle dApps aus Bereichen wie Tokenisierung, DeFi, KI und Gaming. Mithilfe der in Bitcoin verwahrten 2,28 Bio. USD könnte das Ökosystem besonders schnell prosperieren und den nächsten Wachstumszyklus einleiten.

Schnelle Investoren können dem noch zuvorkommen, indem sie sich den HYPER-Coin über den Presale für einen Preis in Höhe von aktuell 0,012785 USD sichern. Das Angebot wird allerdings nur noch für die nächsten 29 Stunden verfügbar sein, weil mit der nächsten Vorverkaufsrunde eine Preiserhöhung erfolgt.

Jetzt vor Listung in Bitcoin Hyper investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.