Die Fed steht vor einem historischen Zinsschritt - und die Börse nicht weit von ihrem Rekordhoch. Doch die Vergangenheit zeigt: Der Ausgang ist alles andere als eindeutig.Die US-Notenbank steht kurz vor ihrer ersten Zinssenkung seit Dezember - und das in einem Umfeld, in dem die Börsen auf Rekordhöhen klettern. Laut dem FedWatch-Tool der CME sehen die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte im September nach der Rede von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole bei 75 Prozent. Der S&P 500 hat sich seit seinem Tief im April um rund 28 Prozent erholt und neue Höchststände markiert, getragen von starken Unternehmensgewinnen und der Aussicht auf günstigere …