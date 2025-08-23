© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Seth WenigDie Fed steht vor einem historischen Zinsschritt - und die Börse nicht weit von ihrem Rekordhoch. Doch die Vergangenheit zeigt: Der Ausgang ist alles andere als eindeutig.Die US-Notenbank steht kurz vor ihrer ersten Zinssenkung seit Dezember - und das in einem Umfeld, in dem die Börsen auf Rekordhöhen klettern. Laut dem FedWatch-Tool der CME sehen die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte im September nach der Rede von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole bei 75 Prozent. Der S&P 500 hat sich seit seinem Tief im April um rund 28 Prozent erholt und neue Höchststände markiert, getragen von starken Unternehmensgewinnen und der Aussicht auf günstigere …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE