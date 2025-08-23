München (ots) -Die Zebras marschieren weiter! Beim 2:1-Sieg gegen den SSV Ulm beweist der MSV Duisburg, dass er mit Widrigkeiten umgehen kann - also auch mit einem Platzverweis in der 1. Halbzeit und folgenden 50 Minuten in Unterzahl. "Wir werden von den Fans getragen. Hier wird jeder Zweikampf und jede Grätsche gefeiert. Wir halten zusammen, egal welche Rückschläge wir haben. Es ist einfach eine geile Truppe und es macht mich total stolz, Trainer der Mannschaft zu sein", sagt der emotional angefasste Trainer Dietmar Hirsch. In der 4. Minute der Nachspielzeit macht Matchwinner Thilo Töpken den Duisburger Wahnsinn perfekt: "Das waren brutale Emotionen. So ein Tor in der Nachspielzeit in Unterzahl zu schießen, war einfach nur ein geiles Gefühl." Als Tabellenführer die Zebras ungeschlagen bleiben, bleibt Coach Hirsch aber vorsichtig: "Wir drehen nicht durch. Kontrollierte Euphorie gehört im Fußball dazu. Wir haben eine breite Brust und sind stolz."Drei Spieltage ist die Drittligasaison erst alt, da hat der Cottbuser Trainer Claus-Dieter Wollitz schon wieder mächtig Grund zum Schimpfen. Bei den noch ungeschlagenen Aufsteigern der TSG Hoffenheim II wird seine Mannschaft beim 4:1 vorgeführt. Das Fazit von Wollitz fällt knapp, aber deutlich aus: "Wir haben verdient verloren. Viel zu müde, nur hinter gelaufen, kein Zugriff, uns nicht als Mannschaft gezeigt." Befand sich Energie in der letzten Saison bis zum Schluss noch im Aufstiegsrennen, muss Wollitz nun nach einem Sieg aus 3 Spielen feststellen: "Es ist eine schwierige Saison für uns. Wir spielen gegen den Abstieg."Gänsehaut-Atmosphäre und eine große Choreografie der Fans gibt es im Vorfeld auf dem Aachener Tivoli, erst spät trüben die Gäste des TSV 1860 München die Stimmung. Beim 2:0-Auswärtssieg stellen die Löwen mit Treffern in der 89. und 91. Minute ihre gnadenlose Effizienz unter Beweis: "Vor der Moral kann man nur den Hut ziehen, die spielerischen Elemente sind ein bisschen ausgeblieben, aber auch, weil die Gegner gallig Eins-gegen-Eins über den ganzen Platz gespielt haben", bilanziert der in dieser Saison noch ungeschlagene Trainer Patrick Glöckner. Löwen-Geschäftsführer Dr. Christian Werner lässt derweil trotz hochwertigem Kader aufhorchen: "Ich habe eine sehr gute Scoutingabteilung, eine sehr gute Kaderplanung. Ich glaube die Jungs sind auch heiß, dass wir nochmal nachlegen. Wir schauen, was der Markt uns in der nächsten Woche generiert und dann kann es schon noch sein, dass wir noch was machen."Der VfL Osnabrück fährt beim 2:0-Sieg gegen Saarbrücken den 1. Sieg unter Trainer Timo Schultz ein. "Ich bin absolut zufrieden mit dem Powerfußball, auf der anderen Seite habe ich als Trainer manchmal auch gerne ein bisschen mehr Kontrolle. Ich sehe den Prozess, nicht nur die Ergebnisse, aber das war ein wichtiger Schritt nach vorne", wird Schultz erleichtert.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum 3. Spieltag der 3. Liga am Samstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Am Sonntag geht's ab 13.15 Uhr mit der Partie FC Ingolstadt gegen Hansa Rostock weiter. Ab 16.15 Uhr trifft Erzgebirge Aue auf den TSV Havelse, ab 19.15 Uhr beschließen der SV Waldhof Mannheim und Viktoria Köln den Spieltag.MSV Duisburg - SSV Ulm 1846 2:1Der Lauf des Aufsteigers hält an! Nach dem 4:0-Sieg in Regensburg geht mit Ulm der nächste Zweitliga-Absteiger gegen die Zebras leer aus. Nach der Gelb-Roten Karte von Duisburgs Dennis Borkowski hält den MSV auch eine Halbzeit in Unterzahl nicht vom 3. Sieg im 3. Spiel ab. In der 4. Minute der Nachspielzeit wird Thilo Töpken zum Duisburger Matchwinner. Auf der anderen Seite ist der Saisonstart für Ulm mit 2 Pleiten ernüchternd.Emotionen pur nach dem Schlusspfiff! MSV-Trainer Dietmar Hirsch und seine Bank springen auf und bejubeln den 3. Sieg in Folge und den Gruß von der Tabellenspitze. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=a0tGWDdwbFJURWpiNUEzNEFGSG5DWmorV3FEUDRtU2NveGdtNC82UExYRT0=Dietmar Hirsch, Trainer MSV "Wir waren in der 1. Halbzeit klar die bessere Mannschaft und kriegen dann eine blöde Gelb-Rote Karte. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl muss man nicht Gelb-Rot geben. Dann spielen wir 50 Minuten in Unterzahl und haben so viel Leidenschaft reingeknallt. Das Leben wir auf der Bank natürlich mit. (...) Wir haben nichts zugelassen, es gab keine richtige Torchance für Ulm. (...) Ich bin hochzufrieden."... über die Stimmung und den Zusammenhalt in der Mannschaft: "Wir werden von den Fans getragen. Hier wird jeder Zweikampf und jede Grätsche gefeiert. Wir konnten gut nachlegen und sind extrem fit, weil die Jungs gut arbeiten. Das hat in Summe auch den Sieg gebracht. Egal welche Rückschläge wir haben. Es ist einfach eine geile Truppe und es macht mich total stolz, Trainer der Mannschaft zu sein."... über die erfreuliche Situation: "Wir wollen als Aufsteiger so schnell wie möglich die magische Marke von 45 Punkten holen, damit man wahrscheinlich sicher in der bleibt."Thilo Töpken, MSV Duisburg, über sein Siegtor in der "Da war nicht mehr viel im Kopf.... über die Festigung der Tabellenspitze: "Es ist ein super Start für uns, vor allem als Aufsteiger. Wir sind als Team super. Mit 9 Punkten aus 3 Spielen zu starten, ist super." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SmFGQ2gvdHEzWVlSY1JZRmZ1OUVnUGlJcWRERRCtwWi94RjRqWEpWZ2UrST0=Markus Krebs, Comedian und Duisburg-Fan, in der Halbzeit über die Aufbruchsstimmung: "Die 4. Liga war nicht nur Fluch, die war auch ein bisschen Segen. Der Verein ist mit der Stadt und den Fans nochmal zusammengerückt ist. Es ist eine Lautstärke und ein Support da, das ist Weltklasse. Es macht Spaß, wieder zum MSV zu gehen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SVpTWDIzOXQ2MVdnQW5XbHZ0RWVYM05WT21EWk9GT0c0a0hON1FPamkwYz0=Robert Lechleiter, Trainer SSV Ulm 1846: "Wir haben eine richtig schlechte 1. Halbzeit gespielt. Duisburg war viel griffiger als wir, sie haben mehr Zweikämpfe gewonnen. Dann werden wir mit den Gelb-Roten Karten beschenkt finden."... über die Fehler im Spiel, möglicherweise aufgrund des Ulmer "Das sind Basics, das hat nichts mit einem Prozess zu tun. Wir werden die Dinge ansprechen, weil wir so kein Spiel verlieren dürfen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ODQ2L0NMNTR3S0tJVGd3TVJhNy92V3JuVWNWUGxMRnJMWXlMcUp5ZTE2ND0=Ulms Geschäftsführer Markus Thiele vor dem Spiel über die Situation, als Absteiger in der 3. Liga zu "Es war klar, dass der Saisonstart nach dem Umbruch holprig werden kann. Da gilt es, Geduld zu haben, ruhig zu bleiben und sich konstant weiterzuentwickeln. Das haben wir die letzten Jahre bewiesen. Da sind wir auf einen guten Weg, den wollen wir weitergehen." Der Link zum clipro.tv/player?publishJobID=NWlKenhvdEd0RzM5cExPTVZaRthSb3c1ZkdKMUFaTUR4MU1mN3ZWcVJiYz0=Alemannia Aachen - TSV 1860 München 0:2Die Joker stechen! Patrick Hobsch und David Philipp lassen 1860 München spät jubeln und machen damit einen super Start der Löwen perfekt. Der Aufstiegsfavorit wird seinen Erwartungen mit 7 Punkten aus den ersten 3 Spielen so weit gerecht. Aachen beleibt weiter sieglos und kassiert die 2. Niederlage in Folge.Gänsehaut-Choreo der Alemannia-Fans vor dem Spiel. Der Link zum clipro.tv/player?publishJobID=eDYyS1U3S2hZS3krYjVJd3R4TW45UUV0Wk8yWlU3RFF6bHBHckUyZHVKTT0=Benedetto Muzzicato, Trainer Alemannia Aachen über die Gelb-Rote "Bei der ersten Gelben Karte kann man schon streiten, aber dass bei uns wieder so früh die Karte gezückt wird, ist für die Jungs einfach eine scheiß Situation Wir belohnen uns nicht für ein gutes Spiel, wie auch schon in Osnabrück. Der Link zum." clipro.tv/player?publishJobID=eWhvKzJYQU56TEpKb0l2R3BkZ3EyeC8rUTVZanVLYVROb21kMXBzVGFLND0=Danilo Wiebe, Kapitän Alemannia "Richtig bitter. Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Dass wir uns nicht belohnen und am Ende noch den Nackenschlag bekommen, ist echt bitter. Wenn wir die nächsten Wochen mit der gleichen Intensität und Einstellung auf dem Platz stehen, dann wird das auch vorne wieder klappen. Wir haben uns als Kern richtig gut in der Mannschaft gefunden. Wir haben eine gute Harmonie, das ist eine gute Basis, um neue Spieler gefangen." Der Link zum clipro.tv/player?publishJobID=V29Ka2laRCtVWHlycE4xckRheVN2cStwWDJVQXlBckszYjlXT0pmU1dVdz0=Patrick Glöckner, Trainer TSV 1860 München über die entscheidenden Impulse für den "Es war auch die Unterzahlsituation für Aachen. Die Gegner waren extrem scharf gestellt Es ist gut, wenn du frische Leute von der Bank bringen kannst. Beide Joker haben getroffen und sich hervorragend ins Spiel integriert. Der Link zum clipro.tv/player?publishJobID=R25WZTBlN1lhcXRhZE83a3NzM1Nlc0I5QTZ6NmVaa0pRVVdPcytxeUFLRT0=Dr. Christian Werner, Geschäftsführer Sport 1860 München, vor dem "Ich bin sehr zufrieden mit dem Saisonstart, aber 2 Spiele, das sagt noch gar nichts aus."... über die zweite Reihe. "Da ist vor allem der Trainer gefragt. Ich bin gar nicht der, der mit Spielern der zweiten Reihe kommuniziert. Der Trainer macht das super."... über mögliche neue "Wir wollten von vorne hierein so planen, dass wir nachher noch handlungsfähig sind, wenn was Außergewöhnliches auf den Markt kommen würde. Ich habe eine sehr gute Scoutingabteilung, eine sehr gute Kaderplanung."... über eine andere Grundstimmung in diesem Jahr: "Ja, nehme ich auch so wahr. Ich freue mich und bin total dankbar für unsere Fans. Großes Dankeschön an unsere Fans, denn sie sind diejenigen, die die Euphorie transportieren." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dGY1S202ZUJ0Kytkd0gyTVZZVXZoUFZOT2tlbUR0UzVsSk1XeXQ2dkdaTT0=VfL Osnabrück - 1. FC Saarbrücken 2:0An der Bremer Brücke steht der mit hohen Erwartungen verpflichtete VfL-Stürmer Robin Meißner nur wenige Tage nach seiner Leihe von Dynamo Dresden sofort in der Startaufstellung. Das Toreschießen überlässt er seinen Kollegen Bjarke Jacobsen und Frederik Christensen, die dem VfL in der 2. Halbzeit den verdienten 1. Sieg unter Trainer Timo Schultz bescheren. Saarbrücken muss dagegen die 1. Pleite der Saison hinnehmen.Die Bremer Brücke bebt: Die Erleichterung über den 1. Saisonsieg ist Trainer Timo Schultz, den Spielern und den Fans nach dem Abpfiff deutlich anzusehen. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=U1pZODdtWUVQU29pWGJ0V3A2N2kzdE5uU2lJSEVFSDVydnZadWJqdks5cz0=Osnabrücker Trainer Timo Schultz über die Erleichterung nach seinem 1. Sieg beim VfL: "Ich kann als Trainer glücklich sein, weil die Mannschaft so Fußball gespielt hat, wie wir das 5, 6 Wochen trainiert haben haben."... über das Selbstbewusstsein nach dem zunächst durchwachsenen Saisonstart: "Da schauen ja viele nur auf die Tabelle. Wir haben den 3. Spieltag und unsere Schritte in den letzten Wochen gemacht. Das ging mir teilweise nicht schnell genug, da bin ich ehrlich."... über die Zusammenarbeit mit seiner Mannschaft: "Von vorne bis hinten geben alle im Training Gas. Alle haben Bock auf das Projekt, alle haben Bock auf Osnabrück. Viele sehen es für sich auch als Chance, den nächsten Schritt zu gehen, auch das ist legitim. Wir haben auch ein paar richtig gute Bengels in der Hinterhand, die in den nächsten Monaten hoffentlich auf sich aufmerksam machen. Das ist unser Weg, den wir gehen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eWVaMnZYd0kvY09ZdUNDWkNTaW5uWUhMQkc2TDFLc1Q2a0h5b2FNc3dHST0=Bjarke Jacobsen, Torschütze zum erlösenden 1:0 für Osnabrück, über die Stimmung nach dem 1. Saisonsieg: "Es fühlt sich sehr gut an. Heute ist ein überragender Tag für uns."... über seinen Kopfballtor nach Ecke: "Das war zu 100 Prozent einstudiert. Wir hatten mehrere Ecken, bei denen ich an den Ball gekommen bin. Das war ein Ablauf, den wir viel trainiert haben. Das hat überragend geklappt." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dXZxMWJYNGJkTFRsbll1Znl6VVBMSlBUYmxST1gyeXd2dE5ZT1EyZStkQT0=Joe Enochs, Direktor Profifußball VfL Osnabrück, vor der Partie über den schwachen Saisonstart: "Im 1. Heimspiel gegen Aachen haben wir Punkte liegen lassen, dann nach München zu fahren und gegen eine Spitzenmannschaft der Liga zu bestehen, ist auch nicht einfach. Nichtsdestotrotz hatten wir in den letzten beiden spielfreien Wochen 2 Testspiele, in denen wir gute Ansätze gezeigt haben. Langsam kommen wir als Mannschaft."... über die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer Timo Schultz: "Er ist ein toller Mensch mit viel Fußball-Fachwissen. Er geht mit der Mannschaft genauso um, wie wir es uns vorstellen. Er ist unser Königstransfer. Es macht unheimlich viel Spaß, wir arbeiten eng zusammen. Ich bin bei jeder Trainingseinheit dabei und sehe, welche Arbeit er leistet."... über die Leihgabe von Stürmer Robin Meißner und weitere mögliche Verpflichtungen: "Wir haben über viele Spieler geredet, Robin war von Anfang an dabei. Wir freuen uns, dass wir mit Dynamo Dresden eine Einigung konnten Markt haben, fällt etwas passiert, aber zur Zeit sind wir sehr zufrieden mit dem, was wir haben." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MlJxOFB1TGpyQ3BaR2NJNWl1dUZYaktpY1BvWWRBcDVtYVJoRitJTU1VYz0=Alois Schwartz, Trainer Saarbrücken: "Wir haben 45 Minuten sehr ordentlich gespielt und hatten das Spiel eigentlich im Griff. Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=emhrV3JGdzNKclVpTE9VYS9oVjhweXlSelFHaEFRYm56UVlzS0FmVlFwMD0=Jürgen Luginger, Sportdirektor 1. FCS Saarbrücken, über den Leistungsstand der Saarbrückener: "Wir sind am Anfang der Saison. Wenn schon alles passen würde, wäre das schön, aber in so kurzer Zeit nicht normal gleich funktioniert. (...) Wichtig ist, dass man die Konstanz nicht beibehält, wenn man am 4. oder 5. Spieltag ist, dann aber auch konstant weiterarbeiten."... über die Forderung der Fans, dass es im Verein professionellere Strukturen gibt: "Wir wissen alle, dass wir uns da weiterentwickeln müssen. Der Verein hatte in den letzten 2, 3 Jahren einen enormen Mitgliederzuwachs. Wir haben eine lebendige Fanszene, die mitmacht. Das ist wichtig. Der Präsident ist mit den Fans im Austausch. Der Dialog läuft und ist wichtig." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TzdEUmt3cGpzWDY0b2Vlb09WY0xha0FvLzQvbnAvTzZEVHBMZEcyQXZlaz0=TSG Hoffenheim II - Energie Cottbus 4:1Hoffenheim II deklassiert Energie Cottbus! Der Aufsteiger legt einen furiosen Saisonstart mit 7 Punkten aus den ersten 3 Spielen hin. Cottbus wird bereits in der ersten Halbzeit die Grenzen aufgezeigt. Für Energie ist es ein erster heftiger Dämpfer nach dem umjubelten Pokalerfolg gegen Hannover und 4 Punkten aus den ersten beiden Spielen.Stefan Kleineheismann, Trainer TSG Hoffenheim " Eswar eine große Leistung von uns gegen einen Top-Gegner. Wir sind gut angekommen."Claus-Dieter Wollitz, Trainer Energie "Wir haben verdient verloren. Viel zu müde, nur hinter gelaufen, kein Zugriff, uns nicht als Mannschaft gezeigt Ändert aber nichts daran, dass wir beim 0:2 und 0:3 überhaupt nicht verteidigt haben."... über Transferwünsche: "Habe ich mehrmals hinterlegt, dass es wichtig sein wird Spieler hinzuzubekommen, was die Wahrscheinlichkeiten erhöht. Ich bin kein Typ für Understatement, um am Ende mehr belohnt zu werden, wenn man erfolgreich ist. Es ist eine schwierige Saison für uns. Wir spielen gegen den Abstieg."... über den Schiedsrichter: "Ich finde es gut, wenn es einen Austausch gibt. Ich finde nicht, dass der Schiedsrichter der geeignete Mann für diese Partie war. Er hatte sehr viele unglückliche Situationen. Aber er ist nicht verantwortlich, dass wir verloren haben. Verantwortlich sind wir." Der Link zum clipro.tv/player?publishJobID=dE9wcTlsOUVGb1JBWW5DSUd1Z1ZXNFJzanQ4V1dIUE1ra2VBakljZnN3VT0=SSV Jahn Regensburg - 1.FC Schweinfurt 05 3:0Der SSV Jahn Regensburg fährt den 1. Saisonsieg ein, unter großer Mithilfe von Schweinfurts Schlussmann Toni Stahl. Aufsteiger Schweinfurt legt dabei einen Fehlstart bei der Rückkehr in den Profifußball hin. Alle 3 Ligaspiele gingen verloren, zudem bleiben die Schnüdel ohne eigenes Tor.Michael Wimmer, Trainer SSV Jahn "Es fühlt sich super an, endlich mal 3 Punkte. Es ist eine Erleichterung, die wir uns erarbeitet haben. Ich bin überglücklich und stolz auf die Mannschaft durchatmen, dass wir gewonnen haben." Der Link zum clipro.tv/player?publishJobID=cVVKTlVqZ2hNeXVVR3ErNXdORkUyNGZKUkdFV1BwRmpvMGpUTFRZc3RhOD0=Viktor Kleinhenz, Trainer 1.FC Schweinfurt 05: "Niederlagen sind immer enttäuschend. (....) Es sind viele einfache Ballverluste, die zu Gegentoren führen."VfB Stuttgart II - SC Verl 1:1Wilde Anfangsphase mit 2 Treffern nach 5 Minuten: Zunächst bringt Verls Neuzugang Alessio Besio die Gäste mit seinem 1. Drittligatreffer in der 2. Minute in Front, nur 3 Minuten später gleicht Mohamed Sankoh für Stuttgart per Elfmeter aus. Nach einem Stuttgarter Platzverweis in der 48. Minute schafft es Verl in der 2. Hälfte nicht, den 1. Sieg unter Trainer Tobias Strobl einzufahren.Stuttgarts Trainer Nico Willig über das 1. Saisonremis: "Ich bin total stolz auf das, was wir gespielt haben. Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bjZqaWt5V2lsbkpwNWNGMk5aM0Jnd3hRblQ5Zjdod0JHOFpYU1RXbHBIOD0=Tobias Strobl über das 3. Unentschieden im 3. Spiel als Trainer in Verl: "Wir können damit nicht viel anfangen. Es ist das 1. Spiel, wo es wehtut, weil ich uns nicht so gut gesehen habe wie in den ersten beiden Spielen. Das gewisse Etwas hat gefehlt. Am Ende des Tages kommst du energievoller aus der Halbzeit heraus, dann hast du 40 Minuten in Überzahl. Da haben wir schon den Anspruch, die Torchancen herauszuspielen. Das haben wir auch geschafft, Aber das Momentum ist gerade nicht so auf unserer Seite, dass wir uns dann belohnen, am 3. Spieltag wieder darüber reden, dass man hier Sachen liegen lassen hat." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aGJvNi9IM1Bnc24yRkNOcnhHY0s0VE9ORm5lZHo4VWVScWM0YitSOFRqTT0=Fußball live bei MagentaSport3. Liga, 3. SpieltagSonntag, 24.08.2025ab 13.15 Uhr FC Ingolstadt 04 - FC Hansa Rostockab 16.15 Uhr FC Erzgebirge Aue - TSV Havelseab 19.15 Uhr SV Waldhof Mannheim - FC Viktoria KölnSupercup der FrauenFreitag, 29.08.2025ab 13.45 Uhr: FC Bayern München - VfL Wolfsburg3. Liga, 4. SpieltagFreitag, 29.08.2025ab 18.30 Uhr: FC Viktoria Köln - SSV Jahn RegensburgSamstag, 30.08.2025ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: 1. 3. Liga, 4. SpieltagFreitag, 29.08.2025ab 18.30 Uhr: FC Viktoria Köln - SSV Jahn RegensburgSamstag, 30.08.2025ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: 1. FC Saarbrücken - FC Erzgebirge Aue, FC Energie Cottbus - FC Ingolstadt 04, TSV Havelse - VfL Osnabrück, TSV 1860 München - VfB Stuttgart II, SC Verl - MSV Duisburgab 16.15 FC Hansa Rostock - TSG Hoffenheim II[if !supportLineBreakNewLine]Sonntag, 31.08.2025ab 13.15 Uhr: SSV Ulm 1846 - SV Waldhof Mannheimab 16.15 Uhr: FC Schweinfurt 05 - SV Wehen Wiesbadenab 19.15 Uhr Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen