Krypto-Markt-Update: So hat Jackson Hole die Perspektive verändert

Jackson Hole war auch dieses Mal wegweisend für den Krypto-Markt und hat für eine deutliche Rally gesorgt. Jedoch gibt es einige Faktoren, welche die Investoren nun nicht aus dem Blick verlieren sollten. Erfahren Sie jetzt mehr.

Jackson Hole wird von Investoren bullisch aufgefasst

Vom 21. bis zum 23. August findet in Wyoming in den USA das jährliche Treffen statt, an dem führende Vertreter der Zentralbanken, Finanzminister, Ökonomen und weitere teilnehmen sowie häufig wichtige Einblicke in die weitere Geldpolitik geben.

Auch dieses Mal wurde das Event mit Spannung beobachtet, da man sich weitere Reaktionen des US-Notenbankvorsitzenden Jerome Powell bezüglich der neuesten Wirtschaftsdaten erhoffte. Schließlich war die Inflation gestiegen sowie der Arbeitsmarkt und der Ausblick auf Wirtschaftswachstum schwächer.

https://twitter.com/ozzy_livin/status/1958961851049681175

Nun bewertet Powell die Risiken für den Arbeitsmarkt höher als die für der Inflation. Somit ist eher mit einer Reduktion zu rechnen, um für neue Stellen zu sorgen, während es aufgrund einer zu hohen Inflation verhindert werden könnte. Dementsprechend preisen die Fed Fund Futures nun 75 % anstelle von 70 % für September ein.

Allerdings beruht dies auf der Grundannahme von Powell, dass es sich nur um kurzfristige Inflationsspitzen wegen der US-Zölle handeln würde. Jedoch sind diese erst am 1. August in Kraft getreten und benötigen im Vergleich zu anderen Malen eigentlich 6 bis 12 Monate, bis sie sich auch bei den Verbraucherpreisen vollends zeigen.

Jetzt Kryptos intelligenter traden!

War Jackson Hole nur eine Bullenfalle?

Betrachtet man einmal die Entwicklung der Fed Fund Futures, so haben diese aufgrund der Revisionen des Arbeitsmarktes zeitweise 100 % eingepreist. Aufgrund der zu erwartenden Preiserhöhungen ging man hingegen nur noch von 70 % aus. Gestern ist sie zeitweise sogar auf 90 % gestiegen, um dann wieder auf 75 % zu fallen.

All dies verdeutlicht die Unsicherheit bezüglich der weiteren Wirtschaftsdaten und des Vorgehens der Fed. Schließlich hat diese auch wie meist hinzugefügt, dass sie datenabhängig vorgehen wird. Ebenso ergänzte Collins beim Jackson-Hole-Event, dass die Inflation sticky sein könnte, was die Aussicht auf Senkungen eintrübt. Ähnlich sehen es Analysten von Morgan Stanley und Goldman Sachs, die mit keiner Senkung in 2025 rechnen.

https://twitter.com/BobEUnlimited/status/1959195411152834576

Sofern die US-Notenbank nun während einer steigenden Inflation die Zinsen senkt, würde dies die Preiserhöhungen sogar noch antreiben. Außerdem sind dann noch inflationäre Effekte aufgrund der US-Zölle bis August 2026 zu erwarten. Somit könnten die Anleger noch stärker in deflationäre Assets wie Gold, Bitcoin und andere harte Assets getrieben werden.

Sollte die Fed hingegen vorerst abwarten, wäre es sicherlich zumindest für ein paar Tage bärisch und könnte dann mit den saisonalen Mustern gut zusammenfallen. Denn diese sorgen häufig noch einmal im September für größere Verluste, bevor im Oktober und November wieder stärkere Kursgewinne gesehen werden. Ebenso sollten die Daten über den Arbeitsmarkt und die Inflation nun besonders im Auge behalten werden, wenn auch die Expansion der globalen Geldmenge M2 unterstützt.

Jetzt schneller und günstiger Kryptos traden!

Viertes Quartal kann besonders bullisch werden

Es gibt zahlreiche Faktoren, welche jetzt die Bitcoin-Rally unterstützen. Dies ist die hohe Nachfrage nach den ETFs, die zunehmende Anzahl von Krypto-Treasury-Unternehmen, die förderliche Regulierung, die zu erwartenden Krypto-Reserven, die institutionelle Adoption und die Bitcoin-Industrialisierung.

Im letzten Bereich hat die neue Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper besonders auf sich aufmerksam gemacht, die voraussichtlich in Q4 startet. Bei ihr handelt sich um die schnellste BTC-Layer-2, wobei sie für die Skalierung die SVM (Solana Virtual Machine) verwendet. Diese erreicht dank Hardwarebeschleunigung theoretisch eine unendliche Skalierbarkeit.

Mit anderen Worten ausgedrückt, können auf diese Weise zahlreiche Kryptosektoren abgedeckt werden. Vor allem im Hochgeschwindigkeitsbereich profitiert man dabei von einer Latenz von weniger als 100 ms, was die meisten Chains in den Schatten stellt. Zudem fallen dafür nur Gebühren von unter 1 Cent an, womit auch Mikrotransaktionen möglich werden.

Damit kann Bitcoin seiner potenziellen Rolle als nächste Weltleitwährung gerecht werden. Schließlich war die Basischain dafür bisher wenig attraktiv. Durch die neuen dApps und den Ausbau der Nützlichkeit von Bitcoin dürfte auch die Nachfrage nach ihm steigen. Gleiches gilt für den HYPER-Token der Layer-2, der für unter anderem Gebühren gebraucht wird.

Dieser steht Interessierten noch für kurze Zeit über den Presale mit einem Rabatt zum Kauf zur Verfügung. Bisher konnten schon 11,6 Mio. USD eingenommen werden und der Token wird derzeit für 0,012785 USD offeriert. Allerdings wird mit dem Abschluss der Vorverkaufsphase in 26 Stunden eine weitere Preiserhöhung durchgeführt.

Der HYPER-Coin lässt sich auch schon in einen Staking-Pool einzahlen, um ein passives Einkommen von 95 % pro Jahr zu erhalten. Die Zinsen werden dabei proportional an die Anzahl der in dem Pool befindlichen Token angepasst, wobei tendenziell über die Zeit mit sinkenden Renditen zu rechnen ist.

Jetzt in Bitcoin Hyper investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.