MIT-Forscher:innen haben den wahrscheinlich hellsten Radioblitz aller Zeiten entdeckt -Â in "nur" 130 Millionen Lichtjahren Entfernung. FRB 20250316A könnte damit einen Wendepunkt in der Erforschung schneller Radioblitze darstellen. Obwohl der erste der sogenannten Fast Radio Bursts (schnelle Radioblitze/FRB) schon 2007 entdeckt wurde, ist bis heute nicht klar, wo und wie die kurzen, aber intensiven Ausbrüche von Radiowellen entstehen. Jetzt haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n