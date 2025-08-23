Bei der Inflation handelt es sich um eine Art unsichtbaren Dieb, der Ihr Vermögen über die Jahre stiehlt. Somit ist die gefühlte Sicherheit vieler eine Illusion, wenn sie auf ihren Kontostand oder ihr Bargeld schauen. Wie viel ein Vermögen in Höhe von 100.000 EUR in Wirklichkeit noch nach 5 bis 50 Jahren nach der Inflation an Kaufkraft hat, erfahren Sie jetzt im folgenden Beitrag.

Das offizielle Ziel der Europäischen Zentralbank für die Inflation liegt bei 2 %, um auf diese Weise von einigen Vorteilen zu profitieren. Dies sind unter anderem Anreize für den Konsum, da ansonsten die Kaufkraft abnimmt.

Darüber hinaus kann auf diese Weise die Schuldenlast verringert werden, die sich für Staaten, Unternehmen und private Haushalte ergibt. Ebenso wird durch die Inflation Spielraum für künftige Zinssenkungen geschaffen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Löhne somit steigen, was einen psychologisch positiven Effekt hat, da die Menschen das Gefühl haben, dass sie mehr verdienen. Zudem soll somit eine Deflation verhindert werden, die eher zum Horten des Geldes führt.

Allerdings fällt die Realität manchmal ganz anders aus, sodass die Inflation zeitweise sogar auf 6,2 % gestiegen ist. Auch zuletzt war sie im Dezember 2024 erst wieder bei 2,6 %, wobei sie nun bei 2 % liegt.

Einfachheitshalber haben wir im Folgenden einmal dargestellt, wie sich ein Vermögen von 100.000 EUR über die nächsten Jahre bei 2 % und bei 4 % inflationsbereinigt entwickeln würde.

Jahre Wert bei 2 % Inflation (EUR) Wert bei 4 % Inflation (EUR) 5 90573,08 82192,71 10 82034,83 67556,42 15 74301,47 55526,45 20 67297,13 45638,69 25 60953,09 37511,68 30 55207,09 30831,87 35 50002,76 25341,55 40 45289,04 20828,90 45 41019,68 17119,84 50 37152,79 14071,26

Bitcoin kann Sie vor der Inflation schützen und im Wert steigen

Betrachtet man einmal die Tabelle, so hat sich die Kaufkraft schon nach 5 Jahren um rund 10.000 bis 18.000 EUR verringert, wobei es nach 10 Jahren bereits 18.000 bis 32.500 EUR und somit ein Fünftel bis zu einem Drittel des Vermögens sind.

Noch erschreckender sieht es hingegen nach 25 Jahren aus, da sich die Kaufkraft um 39.000 bis 62.500 EUR reduziert hat. Dahingegen sind es nach 50 Jahren sogar 63.000 bis 86.000 EUR.

Für Bitcoin konnten nur mehrere Prognosen bis zum Jahr 2035 gefunden werden, für welche wir den Durchschnitt berechnet haben. Demnach würden sich bei Investitionsbeträgen von 25.000 und 100.000 EUR in den nächsten 10 Jahren theoretische folgende Beträge erzielen lassen.

Jahr Wert bei 25.000 EUR Wert bei 100.000 EUR 2025 44768,21 179072,80 2030 136295,70 545182,90 2035 168786,40 675145,40

Bitcoin würde basierend auf den Prognosezielen von 206.000 USD in 2025, 627.162 USD in 2030 und 776.667 USD in 2035 über die nächsten 10 Jahre eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 20,8 % haben.

Das ist zwar etwas weniger als die prognostizierten 30 % von Michael Saylor, dem CEO von Strategy Inc., jedoch könnte somit nicht nur der Kaufkraftverlust ausgeglichen, sondern ebenso ein Wertzuwachs von 18,8 % pro Jahr erzielt werden.

Hervorragend lässt sich eine solche Strategie mit einem Sparplan umsetzen, da Anfänger damit nicht so leicht von alltäglichen Nachrichten emotional verunsichert werden und stattdessen längerfristig investieren.

Eine besonders gute Möglichkeit bietet dafür die Multichain-E-Geldbörse Best Wallet, die mit über 330 DeFi- und 30 Cross-Chain-Protokollen verbunden wurde, um für die niedrigsten Preise und eine brillante Ausführungsgeschwindigkeit zu sorgen.

Darüber hinaus finden Sie in ihr Möglichkeiten, um über das Staking Zinsen mit Ihrem Kryptobestand zu verdienen, die zu den Kursgewinnen hinzukommen. Beliebt sind auch die Presales, da Sie mit ihnen sogar vor der Markteinführung und den Kursexplosionen in die neusten Kryptowährungen investieren können, die kuratiert wurden.

Dank des einzigartigen Funktionsumfangs hat sie sich zu einer beliebten Lösung entwickelt, die von monatlich mehr als 250.000 Nutzern verwendet wird. Bald sollen noch zahlreiche weitere Funktionen hinzukommen wie Derivatehandel, erweiterte Risikokontrolle, Sparpläne, Best Card und vieles mehr.

