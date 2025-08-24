Über Jahrzehnte war sie die bevorzugte Kapitalanlage der Bundesbürger. Aktuell gibt es in Deutschland noch 84,3 Millionen Verträge. Einen Steuervorteil bei langlaufenden Lebensversicherungen können Kunden weiterhin nutzen von Stefan Rullkötter und Michael Schreiber. Die Marktlage bei Lebensversichererungen Die Deutschen haben Ende 2024 etwa 84,3 Millionen Lebensversicherungsverträge im Vorsorge-Portfolio. Damit besitzt statistisch gesehen nahezu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE