Ein führendes Institut aus dem europäischen Finanzsektor hat die jahrelange Schwächephase hinter sich gelassen - und überzeugt nun mit klaren Fortschritten bei Sanierung und Profitabilität. Effizienzprogramme, eine fokussierte Strategie und neue Wachstumsfelder sorgen für frische Impulse in einem traditionell hart umkämpften Markt. Doch das gesamte Ertragspotenzial scheint damit noch längst nicht ausgeschöpft.Auffällig ist die zunehmende Finanzkraft: Mit höheren Erträgen und klarer Kostenkontrolle
