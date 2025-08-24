Die Bank of America sieht jetzt Chancen bei diesen günstig bewerteten Comeback-Aktien. Darum sollten sich Anleger diese Chance jetzt nicht entgehen lassen. Laut einer aktuellen Studie der Bank of America verschiebt sich in den USA die Stimmung immer mehr von einer möglichen Rezession hin zu besseren Aussichten. Dazu schrieben die Analysten: Die anhaltende Verbesserung im August ist eine erste Bestätigung für den Übergang vom Abschwung zur Erholung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
