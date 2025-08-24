© Foto: DALL*EDer weltweite KI-Boom hat die Investitionsbudgets der großen Hyperscaler auf ein Rekordniveau gehoben. Doch für Anleger ist der Hype nicht ohne Risiken, warnt Sverre Bergland, Portfoliomanager des DNB Fund Technology.Microsoft, Amazon, Google und Meta stecken laut Schätzungen jährlich bis zu 450 Milliarden US-Dollar in Cloud- und KI-Infrastruktur. Im Zentrum der Entwicklung steht Nvidia. Der Chipkonzern dominiert den Markt für GPUs, die für das Training und die Anwendung von Sprachmodellen unverzichtbar sind. Bergland mahnt jedoch zur Vorsicht: "Wir halten nur fünf Prozent unseres Fonds in Nvidia - eine faktische Untergewichtung." Das Unternehmen sei stark von wenigen Großkunden abhängig …Den vollständigen Artikel lesen ...
