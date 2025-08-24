Die The Payments Group Holding steht vor dem Closing der Übernahme von vier Zahlungsdienstleistern. CEO Christoph Gerlinger erläutert im Podcast die nächsten Schritte. E-Geld-Lizenz als Basis: Eine maltesische Tochter verfügt über eine E-Geld-Lizenz, die regulatorische Grundlage für neue digitale Produkte schafft. Bluecode-Kooperation stärkt Marktposition: Die Zusammenarbeit mit Bluecode erweitert Reichweite und bietet Zugang zu einem globalen Händlernetzwerk. Fokus auf Stablecoins: Parallel läuft die Prüfung einer Stablecoin-Emission. Ziel: Eine nachhaltige Position in einem exklusiven Marktumfeld ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Alphabriefe