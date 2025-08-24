Polen wächst und wächst - stärker als fast alle anderen EU-Länder. ?? In diesem Börse Baby Spezial spricht Krischan Orth mit Adrian Kowollik, Managing Partner von East Value Research in Berlin, über die Erfolgsfaktoren der polnischen Wirtschaft, die boomende Warschauer Börse und spannende Aktien aus den Bereichen Konsum, E-Commerce und Tourismus. Außerdem lädt Kowollik am 1. September um 9 Uhr zur virtuellen Konferenz Poland on Air ein - inklusive einer spannenden Paneldiskussion mit dem Vorstandschef der polnischen Börse. Zur Veranstaltung: https://www.appairtime.com/de/event/83e4d6cf-0070-4d4b-8b06-1062214def31
