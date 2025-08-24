Noch ist Nios Kleinwagenmarke Firefly in Deutschland nicht offiziell gestartet - weder mit dem Verkauf noch den Auslieferungen. Wir konnten dennoch schon das erste Serienexemplar in Deutschland testen. Und haben dabei einen sehr ordentlichen E-Kleinwagen mit bekannten und teils überraschenden Stärken und Schwächen gefunden. Am 14. August ging es los, wenn auch nur im kleinen Stil. An diesem Tag hat Nio die ersten Fahrzeuge seiner Kleinwagenmarke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net