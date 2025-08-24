© Foto: adobe.stock.comDer Goldpreis konnte am Freitag deutlich zulegen. Die Rede Powells sorgte für gewaltigen Auftrieb. Gelingt es Gold, das Momentum zu bewahren und mit in die neue Handelswoche zu nehmen? Gold mit Paukenschlag ins Wochenende Mit seiner Rede auf dem Jackson Hole Economic Policy Symposium am Freitag könnte Fed-Präsident die Lunte angezündet haben, die über kurz oder lang das Pulverfass Gold zum Explodieren bringt. Im Vorfeld herrschte eine gewisse Skepsis, denn es war unklar, wie Powell seine Rede gestalten würde. Zudem mahnte der Blick in die Vergangenheit, denn nicht immer waren Powells Reden in Wyoming dazu angetan, Kaufstimmung zu schüren. Nicht so dieses Mal. Die Aussicht auf sinkende …Den vollständigen Artikel lesen ...
