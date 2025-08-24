Bitcoin eine tickende Zeitbombe: Krypto-Experte schockiert mit Analyse!

Während der BlackRock-Geschäftsführer Bitcoin als digitales Gold und potenzielle Weltleitwährung nach dem US-Dollar bezeichnete, warnen Krypto-Experten vor der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit von BTC. Was es damit auf sich hat und in Zukunft für Bitcoin zu erwarten ist, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Bitcoin ist eine tickende Zeitbombe

Durch das im April 2024 durchgeführte Bitcoin-Halving kam es zu einer Reduktion der Blockbelohnungen auf 3,125 BTC. Dies hat außerdem zur Folge, dass es nun bei den Gebühreneinnahmen zu dem niedrigsten 14-Tage-Durchschnitt seit dem Jahr 2011 gekommen ist.

Als kritisch wird dieser Punkt deswegen betrachtet, da bisher noch ein nicht unerheblicher Anteil der Einnahmen der Miner von den Block Subsidy (3,125 BTC pro Block) kommt und 4,94 BTC über die vergangenen 24 Stunden an Gebühren eingenommen wurde, wobei es zeitweise sogar manchmal deutlich mehr waren.

Bitcoin-Gebühren pro Tag | Quelle: Newhedge

Somit entspricht das Block Subsidy trotzdem noch 63 % der heutigen Gebühreneinnahmen. Da sich diese alle vier Jahre halbieren, bezweifeln manche Analysten die ökonomische Nachhaltigkeit von Bitcoin. Hinzu kommt der Faktor, dass tendenziell die Stromkosten steigen, da jetzt auch die KIs einen schnell wachsenden Bedarf haben.

Aufgrund eines unrentablen Minings könnten immer mehr Bitcoin-Miner ihre Geräte abschalten. Dies würde wiederum die größten Vorteile von Bitcoin zunichtemachen: die hohe Dezentralisierung und daher auch Sicherheit. Weiter noch würde es zu einer stärkeren Zentralisierung in den Ländern mit niedrigen Stromkosten führen.

Kann die wirtschaftliche Nachhaltigkeit von BTC erhalten bleiben?

Laut Einschätzung des Krypto-Experten Sassal würde es sich bei Bitcoin um eine tickende Zeitbombe handeln, die lediglich durch die Aufhebung der Limitierung auf 21 Mio. BTC entschärft werden könnte.

Somit könnte Bitcoin eine der wichtigsten Eigenschaften verlieren, welche ihm seinen Wert zugesprochen hat. Andererseits fand bereits eine Inflation mit neuen Kryptowährungen statt, was einen ähnlichen Effekt hat.

Ein weiterer Krypto-Experte DCinvestor sieht dies neben der Möglichkeit, dass die Miner altruistisch ohne Entlohnung die Betriebskosten auf sich nehmen, als die einzige Option, welche sich für Bitcoin bietet. Allerdings scheint dies etwas unrealistisch, denn es könnten auch andere Kryptowährungen gestakt werden, bei denen die Nebenkosten entfallen.

I was assured by some Bitcoiners who consider themselves very intelligent that Ordinals/Inscriptions would fix Bitcoin's fee market.



In reality, Bitcoin has a built-in ticking time bomb that can only be fixed by adding tail issuance (aka breaking the 21m cap). https://t.co/quyzqMzNzG - sassal.eth/acc (@sassal0x) August 24, 2025

Der Op Code mit den Inscriptions hatte bereits zu höheren Gebühreneinnahmen geführt. Allerdings sind diese bei anderen aus der Bitcoin-Community auf weniger Begeisterung gestoßen, da sie als Spam bezeichnet wurden.

Andererseits würden die Gebühreneinnahmen von BTC auch wieder zunehmen, wenn der Bitcoin-Preis steigt. Somit könnte der Effekt ebenfalls wieder ein Stück weit kompensiert werden. Dennoch bleibt es fragwürdig, ob es dafür auch in volatileren Marktphasen ausreicht.

Darüber hinaus halten es einige für möglich, dass die Bitcoin-Minern künftig von Staaten dazu gebracht werden, dass sie bestimmte Transaktionen aus Gründen von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Verbrechen blockieren. Somit würde eine weitere der Kerneigenschaften von BTC zerstört werden.

