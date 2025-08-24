Kryptoinvestoren wollen nur eines und so kann man davon profitieren!

Die Ziele der Investoren können auch Anhaltspunkte dafür geben, welche Kryptowährungen in der nächsten Zeit am stärksten steigen. Eine neue Umfrage enthüllt genau dies. Was dabei herausgekommen ist und wie Sie davon profitieren können, erfahren Sie jetzt im folgenden Beitrag.

Kryptoinvestoren wollen hauptsächlich das eine

Laut einer Umfrage auf X, an der bisher 508 Personen teilgenommen haben und die noch für einen Zeitraum von 20 Stunden läuft, ist das Ziel der Kryptoinvestoren eindeutig: finanzielle Freiheit. So erhielt diese Antwortmöglichkeit 79,9 % der Stimmen und somit den Großteil.

Auf dem zweiten Platz befindet sich die Antwort Dopamin-Fix mit 8,6 % und somit ein Glücksgefühl, welches sich die Anleger erhoffen. Somit sind sie eher an den kurzfristigen Belohnungen interessiert, wobei Menschen in der Regel schnelle kleine Gewinne stärker schätzen als langfristige Hohe.

Aufgrund des "Paradox of Happiness", dem Trend zu "Instant Gratification" in der digitalen Welt, der permanenten Vergleiche in den sozialen Medien und dem damit verbundenen Statusdruck, der Gefährdung des Arbeitsplatzes durch KI und Roboter, geopolitischer Risiken und weiterer Stressfaktoren kann ein actionreicher Trader eine starke emotionale Ablenkung bieten.

Lediglich ein kleiner Anteil von 7,7 % hofft überhaupt noch auf eine moderne Finanzwelt, der Grund, weshalb Bitcoin und später andere Kryptowährungen überhaupt erfunden wurden. Stattdessen sind die Anleger vor allem an ihren Eigeninteressen interessiert.

Die Umfrage deckt sich auch einigermaßen mit einem anderen Thread von Crypto Banter und unserer statischen Auswertung der Community-Antworten. So haben damals 50 % Geld & Selbstbestimmung, 25 % Community & Identität, 17 % Spaß und 8 % Innovationen als Gründe angegeben.

So wollen viele Kryptoinvestoren finanzielle Freiheit erlangen

Schaut man einmal auf die Bitcoin-Kursentwicklung seit dem ersten Listungspreis von 0,003 USD, so konnte dieser bis auf seinen heutigen Preis von 114.703 USD um 38.234.332.333 % steigen. Demnach hätten Sie damals 100 USD benötigt, um nun 38,23 Mrd. USD zu besitzen.

Auch wenn täglich Tausende neuer Kryptowährungen entstehen, bieten sich solche Chancen trotz des täglichen Erscheinens selten. Außerdem wurde BTC vor rund 16 Jahren gestartet, sodass auch einige Wartezeit ertragen werden müssten, während der Trend in Richtung "Instant Gratification" geht.

In dieser Hinsicht haben sich vor allem die Memecoins hervorgetan, welche teilweise nur an einem Tag um mehrere Hunderte Prozent steigen können, wobei meist wenigstens mehrere Tage oder Wochen benötigt werden und viele nicht so viel erreichen. Dennoch haben die Investoren in ihnen die schnellste Möglichkeit erkannt, um mit wenig Startkapital reich zu werden.

DEX-Volumen | Quelle: Dexu.ai

Daher belegen sie laut den Angaben von CoinMarketCap auch heute wieder den 22. Platz der am meisten gehandelten Kryptosektoren, wobei sie derzeit auf ein Volumen in Höhe von 6,4 Mrd. USD kommen. Bei den DEXs ist es sogar der 4 Platz. Aber auch mit der Marktkapitalisierung von 69,96 Mrd. USD schaffen sie es immerhin auf den 31. Rang.

Dennoch stellt vor allem der Memecoin-Sektor eine der größten Schwierigkeiten für die Investoren dar. Schließlich können die neuen Coins ebenso schnell wieder in ihrem Wert fallen, wie sie gestiegen sind. Daher braucht es innovative und besondere Geschäftsmodelle sowie Narrative, die eine wirkliche Chance in Aussicht stellen wie vor allem der neue Maxi Doge.

Ist Maxi Doge der beste neue Memecoin?

Es gibt mittlerweile die unterschiedlichsten Arten von Memecoins. Allerdings können nur die wenigsten von ihnen dauerhaft ihre hohen Bewertungen aufrechterhalten oder überhaupt eine solche erlangen. Maxi Doge ist hingegen ein Shiba Inu mit den Alphagenen und zeichnet sich aufgrund des starken Pumps durch eine große Masse aus, die andere Hunde in den Schatten stellt.

Angetrieben wird der Rüde von Blut, Schweiß und Tränen, um somit seinem Erfolg der finanziellen Freiheit näherzukommen. Dabei ist sich Maxi Doge bewusst, dass nur wer Großes wagt, auch Großes gewinnen kann, weshalb er mit YOLO und All-in-Mentalität ohne Stop Loss tradet. Zusammen mit seinen starken Bros soll ihm allerdings niemand etwas antun können.

Deshalb hat sich die MAXI-Armee auch mit einer Kriegskasse im Umfang von 25 % ausgestattet, welche die Krieger für ihren heldenhaften Einsatz auf dem Trading-Schlachtfeld ehrenhaft entlohnt. Auf diese Weise soll das Projekt einen besonderen Pump erhalten, welcher durch das virale Marketing und 40 % der Tokenversorgung nur noch verstärkt wird.

Die Geheimwaffe der MAXI-Armee sind die ersten 1.000x-Futures für Memecoins. Somit werden sie quasi mit einem Hyperschallturboantrieb ausgestattet, welcher jeden Euro in 1.000 Euro verwandelt und dementsprechend bei 1 Mio. Personen mit 1.000 USD eine Bewertung von mehr als 1 Bio. USD möglich macht - damit wäre es der wertvollste Memecoin.

Mit einer so hohen Marktkapitalisierung könnte Maxi Doge auch leichter die Marktanteile anderer Memetoken übernehmen, indem damit eigene dApps, Games und mehr finanziert werden. Auf diese Weise könnte Maxi Doge zu dem führenden Memecoin werden. Wer dem zuvorkommen will, kann dies nun noch für kurze Zeit über den Presale tun.

