© Foto: Google GeminiDer Betreiber der aufstrebenden Börse in Warschau bietet eine Dividendenrendite von 5,9 Prozent zu einem attraktiven Preis. Ein Einstieg dürfte sich lohnen. Deutschland wird von seinem östlichen Nachbarn abgehängt Während die deutsche Volkswirtschaft, immerhin die größte nicht nur innerhalb der Eurozone, sondern auch in ganz Europa, weiter lahmt und im vergangenen Quartal um 0,2 Prozent geschrumpft ist, holt das östliche Nachbarland Polen weiter kräftig auf. Im vergangenen Jahr wuchs die polnische Wirtschaftsleistung um 2,9 Prozent. Für 2025 hat die Weltbank einen Anstieg von 3,4 Prozent prognostiziert. Damit gehört Polen zu den derzeit dynamischsten Volkswirtschaften im Globalen Westen. …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE