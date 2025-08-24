Keine Frage: Blue Chips gehören in jedes ausgewogene Depot. Doch auch Small und Mid Caps sollten als spannende Depotbeimischung nicht fehlen. Das Marktumfeld für diese Werte hat sich seit Jahresbeginn spürbar verbessert - und dürfte erst am Anfang eines nachhaltigen Comebacks stehen. Passend dazu können sich interessierte Anleger bei den Top-Titeln aus der zweiten und dritten Reihe jetzt eine lukrative Chance sichern. Bei welchen Aktien sollte man jetzt einsteigen? Die Antwort liefert das Real-Depot, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
