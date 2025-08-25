MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Widerstand der Ukraine:

Die Ukraine feiert den 34. Unabhängigkeitstag - und muss schlimmstenfalls damit rechnen, dass es der letzte gewesen sein könnte. Gerade mal eine Woche ist es her, dass die Gipfelrunden in den USA den Frieden näherzubringen schienen, und schon wieder sind alle Hoffnungen auf ein Kriegsende verpufft. Die Ukrainer sind etwa beim Dohnen-Einsatz auf sich selbst angewiesen. Sie machen das clever, entwickeln die Technik jeder Tag weiter und lehren die Russen weit hinter der Grenze das Fürchten. Die ukrainischen Geschosse zerstören kriegswichtige Infrastruktur. Das können im russischen Riesenreich keine vernichtenden Aktionen sein, aber empfindliche Schläge. Neben zerstörten Gebäuden, Anlagen und Fahrzeugen haben die Drohnen-Treffer auch eine psychologische Wirkung: Sie setzen der Moral der russischen Bevölkerung zu. Selbst die abgefeimteste Kreml-Propaganda ist dagegen machtlos./yyzz/DP/mis