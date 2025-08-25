BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul reist an diesem Montag zum Antrittsbesuch beim EU- und Nato-Partner Kroatien. Der CDU-Politiker will in der Hauptstadt Zagreb neben Außenminister Gordan Grlic Radman auch Ministerpräsident Andrej Plenkovic treffen. Zudem ist eine Rede Wadephuls vor der kroatischen Botschafterkonferenz geplant.

Bei den Gesprächen wird es nach Angaben eines Sprechers des Auswärtigen Amts unter anderem um die gemeinsame Unterstützung für die Ukraine, die Sicherheit und Verteidigung in Europa sowie die EU-Handelspolitik gehen. Kroatien sei für Deutschland und die Europäische Union als herausgehobener Partner insbesondere dann entscheidend, wenn es um die EU-Erweiterung gehe, sagte er. Das Know-how des Landes als jüngstes EU-Mitglied sei unerlässlich für die EU-Beitrittsprozesse in den Staaten des westlichen Balkans.

Kroatien als jüngstes EU-Mitglied wichtig für EU-Westbalkan-Prozess

Neben Albanien geht es dabei um Bosnien-Herzegowina, das Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien. Alle sechs Westbalkan-Länder streben den Beitritt zur EU an, befinden sich dabei aber in unterschiedlichen Phasen. Mit Serbien, Nordmazedonien, Montenegro und Albanien verhandelt die EU bereits über einen Beitritt. Bosnien-Herzegowina gilt als Beitrittskandidat, Kosovo als potenzieller Beitrittskandidat./bk/DP/mis