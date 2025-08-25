DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 25. August

=== 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juni *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: 88,3 zuvor: 88,6 Lagebeurteilung PROGNOSE: 86,0 zuvor: 86,5 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 90,2 zuvor: 90,7 *** 16:00 US/Neubauverkäufe Juli PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

