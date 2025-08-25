Köln (ots) -Stefanie Reinsperger verabschiedet sich auf eigenen Wunsch vom Dortmunder "Tatort"-Team. Im kürzlich abgedrehten Fall "Schmerz" (Arbeitstitel) ist die österreichische Schauspielerin zum letzten Mal in ihrer Rolle als Kriminalhauptkommissarin Rosa Herzog zu sehen. Wie ihr Abschied genau aussieht, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer im ersten Quartal 2026, wenn der Film im Ersten und in der ARD Mediathek gezeigt wird. Reinsperger widmet sich künftig anderen Film- und Fernsehprojekten und ihrer Arbeit am renommierten Wiener Burgtheater, zu dem sie schon in der Spielzeit 2024/25 als Ensemblemitglied zurückkehrte.Stefanie Reinsperger: "Nach einer wundervollen, intensiven und spannenden Zeit nehmen Rosa Herzog und ich jetzt Abschied vom,Tatort' Dortmund. Ich bedanke mich bei Casterin Iris Baumüller, Produzentin Lucia Staubach und Redakteur Frank Tönsmann, die mich damals eingeladen haben, diese Rolle zu gestalten. Ein herzliches Dankeschön an unsere treuen Zuschauerinnen und Zuschauer, den WDR, an die Produktionsfirmen, Autorinnen und Autoren, die Regisseurinnen und Regisseure und natürlich an meine großartigen Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr, dass Torsten C. Fischer meinen letzten,Tatort' inszeniert hat. Es fällt mir nicht leicht, Rosa loszulassen und ich werde sie noch eine ganze Weile im Herzen mittragen. Ich freue mich aber jetzt auf neue Projekte, Rollen und Arbeitsbegegnungen."WDR-Redakteur Frank Tönsmann: "Stefanie Reinsperger hat unser Dortmunder,Tatort'-Team nicht nur bereichert, sie hat es auf das nächste Level gebracht. Ihre Intensität im Spiel und ihr stets professioneller Einsatz haben alle Beteiligten immer wieder herausgefordert, ihr Bestes zu geben: ihre Mitspielenden genauso wie alle hinter der Kamera. Wir sind Stefanie sehr dankbar für elf,Tatort'-Folgen und die gemeinsame Zeit, in der wir nicht nur eine großartige Schauspielerin, sondern auch eine wunderbare Person an unserer Seite wissen durften. Für die Zukunft wünschen wir Stefanie alles erdenklich Gute und verabschieden sie und ihre Rosa Herzog mit mehr als nur einem weinenden Auge."Stefanie Reinsperger ermittelt seit 2021 als Kriminalhauptkommissarin Rosa Herzog an der Seite von Peter Faber (Jörg Hartmann) im Dortmunder "Tatort"-Team. Ihr erster Fall "Heile Welt" lief am 21. Februar 2021, danach war sie in folgenden Fällen zu sehen: "Masken" (28.11.2021), "Gier und Angst" (2.1.2022), "Liebe mich!" (20.2.2022), "Du bleibst hier" (15.1.2023), "Love is pain" (23.4.2023), "Cash" (18.2.2024), "Made in China" (26.12.2024), "Abstellgleis" (30.3.2025), "Feuer" (9.6.2025); "Schmerz" (AT) ist ihr elfter und letzter Fall."Alter Ego" war am 23. September 2012 der erste Fall für das Dortmunder "Tatort"-Team, zu dem aktuell neben Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) Kriminalhauptkommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) und Ira Klasnic (Alessija Lause) als Leiterin der Mordkommission gehören. In weiteren wiederkehrenden Rollen sind Sybille Schedwill als Rechtsmedizinerin Dr. Greta Leitner und Moritz Führmann als Staatsanwalt Matuschek zu sehen. "Schmerz" (AT) ist der 27. Fall des Ruhrgebiet-Teams.In den vergangenen Jahren gab es im Team Abschiede von Martina Bönisch (Anna Schudt), Rick Okon (Jan Pawlak), Aylin Tezel (Nora Dalay) und Daniel Kossik (Stefan Konarske). Letzterer ist im Fall "Abstellgleis" als LKA-Beamter zum Dortmunder Team zurückgekehrt und taucht seitdem unregelmäßig, aber immer wieder auf dem Dortmunder Polizeipräsidium auf.Der Dortmunder "Tatort" zeichnet sich unter anderem durch seine horizontale Erzählweise aus, mit der Geschichten über mehrere Episoden weitererzählt werden.Fotos finden Sie bei www.ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationEmail: kommunikation@wdr.deTelefon: 0221 / 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6103085